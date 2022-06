Thorsby viste frem dette – fått sterke reaksjoner fra Sverige

Norges 1-0-mål ble heftig debattert hos svenskene etter rødtrøyenes 2-1-seier i Stockholm søndag kveld.

Thorsby ble av flere beskyldt for å ha filmet seg til straffesparket da han gikk i bakken etter å ha dratt en skuddfinte på svenskenes back Emil Krafth.

Viste frem «bevis»

Da Thorsby møtte norsk presse på Ullevaal stadion tirsdag, kom han forberedt.

Italia-proffen dro opp det ene buksebeinet og viste frem et sår på leggen som han mener beviser at det var kontakt mellom han og Kraft – og at det således var riktig å dømme straffespark.

– Poenget er at han setter ut venstrefoten og tar fra meg en klar scoringsmulighet, for jeg kommer ut av balanse og faller. For meg er det straffe, sier Thorsby til NRK to dager etterpå.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp mener imidlertid at bevisverdien er liten.

– Det er jo ikke en garanti for at det var akkurat i den situasjonen han fikk det merket, men det var jo åpenbart kontakt i situasjonen, sier Torp.

– Grunnen til reaksjonene er ikke om det er kontakt eller ikke, men det er måten han kaster seg på – at han utnytter den kontakten maksimalt. Det er det som er har skapt diskusjonen, sier Torp.

– I overkant dramatisk

Det har Thorsby full forståelse for.

Han sier at han, underveis i kampen, aldri trodde at det skulle bli så mye oppstyr rundt den situasjonen som det faktisk er blitt.

– Men så ser jeg TV-bildene etterpå, og da ser jeg tvilen alle andre ser – at det kan dømmes begge veier. Det forstår jeg. Etter TV-bildene ser jeg det samme. Jeg får heller si at fallet var i overkant dramatisk, jeg er kanskje litt miljøskadet fra Italia. Den får jeg ta, innrømmer han.

TV4-journalist Olof Lundh var blant de mest høylytte kritikerne søndag kveld. Han står på sitt også etter bilde av merket.

– Jeg så på klippet igjen, og det er den delen av beinet som treffer. Men bare fordi man skader seg, betyr ikke det at det er et regelbrudd, sier Lundh til NRK.

Han mener det ikke er noen tvil om at Thorsby hjelper til.

– I den situasjonen synes jeg ikke at det var straffe, og jeg synes det var synd at VAR ikke grep inn. Men på den andre siden var Norge det beste laget, og det var en fortjent seier, sier Lundh.

Thorsby måtte leve med krasse reaksjoner fra svensk hold i etterkant av kampen. Han sier til NRK at han også har fått mange private tilbakemeldinger fra sinte svensker i timene og dagene i etterkant.

– Noe av det går på kanten til hets. Det kan hende noe har gått over den kanten, også, sier han.

– Jeg vil ikke bli kalt en filmer

Ifølge Thorsby har han fått så mye pes at han ikke kan gjengi hva som blir sagt.

– Det er bare å lese kommentarfeltet på Instagram, det. Men det er ikke det som betyr noe. Det som er viktig er alt som skjedde. Jeg vil ikke bli kalt en filmer, det er ikke noe jeg kan stå inne for at jeg er. Det er det som kanskje er vanskeligst for meg. Jeg står 100 prosent for «fair play», og det er en av de store tingene for meg som fotballspiller, sier han.

Likevel lar han seg ikke prege så mye av at folk har sterke meninger om måten han opptrådte på i Stockholm.

– Det går greit. Fotball er emosjoner, og det skaper mye følelser, og jeg mener det er bra at det er sånn mellom Norge og Sverige. Det skal være mye følelser, og i en situasjon som straffesituasjonen var, der noen mener det er og ikke er, så er det klart det blir mye følelser sier han.

Norge spiller ny kamp allerede torsdag. Da venter Slovenia på Ullevaal.

