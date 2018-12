Thorsby har vist seg frem i den nederlandske skøytebyen. Denne sesongen står nordmannen med fem mål på 12 kamper, noe som ikke er hverdagskost for en midtbanespiller.

22-åringen er inne i sitt femte år i klubben og ønsker nå å ta det neste steget.

– Jeg har takket nei til en ny kontrakt i Heerenveen, så i utgangspunktet er jeg ferdig her til sommeren, sier Thorsby til NRK.

En av de fem store

Etter en høst med storspill for både klubblaget og Norges U21-lag, har andre klubber fattet interesse for nordmannen.

– Jeg er i en alder der jeg må spille fotball, men samtidig spille på et høyt nivå. Jeg har sagt til meg selv at jeg har lyst til å spille i en av de fem største ligaene i Europa. Det vil jeg si er et naturlig steg herfra, sier han.

POPULÆR: Torsbys nummer 8 er en av draktene som selger best i supporterbutikken til Heerenveen. Foto: Terje Haugnes / NRK

Agent Mike Kjølø bekrefter overfor NRK at det har vært og er interesse for Thorsby. Men han ønsker ikke å kommentere hvilke klubber det er snakk om.

– Det er selvsagt mange klubber som er ute og fisker og lodder stemningen når en spiller av Morten sitt kaliber er i ferd med å løpe ut av kontrakten, sier fotballagenten.

Premier League?

Hvor konkrete henvendelsene er eller i hvilken ligaer det er snakk om, vil ikke agenten kommentere.

Men det er ikke tvil om at Premier League er på listen over det 22-åringen ønsker seg.

– Premier League er verdens beste liga for øyeblikket, men det er to-tre andre ligaer som er tett oppi og begynner og nærmer seg. Liga har ikke så mye å si, men følelsen jeg får med klubben jeg velger, sier Thorsby selv til NRK.

Nordmannen har foreløpig bare hatt et innhopp på det norske A-landslaget.

Nå håper han også å ta steget opp her.

– Jeg har store ambisjoner om å spille på landslaget. Jeg har et ønske om å få vise mer. Fortsetter jeg som jeg har gjort dette halvåret, så kommer muligheten.