Thorsby var blant de første koronasmittede – opplevde isolasjonen som det verste

Russland kan få meir straff

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) skal torsdag avgjere om Russland skal straffast for ikkje å ha betalt ei dopingbot på 91 millionar kroner.



WA avgjer om godkjende russiske utøvarar får lov til å konkurrere under nøytralt flagg, slik dei har fått etter at landet blei utestengt i 2015.



Forbundet har tidlegare forklart at den manglande betalinga kjem av at dei ikkje har nok pengar.

Fleire russiske utøvarar fryktar no at saka kan koste dei OL i Tokyo neste sommar.