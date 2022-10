Thorisdottir tilbake i landslagsvarmen - Mjelde skadet

Hege Riise tok mandag ut troppen til de kommende privatlandskampene mot Frankrike og England.

Der dukket blant annet midtstopper Maria Thorisdottir (29) opp. Manchester United-spilleren har lenge vært sentral på landslaget, men har ikke vært inkludert i Riises første tropper.

- Det er viktig for oss å se flere, men nå var det en åpning for å ta med Maria igjen mot to gode motstandere. Det blir et fint gjensyn, sier Riise om hvorfor Thorisdottir er tilbake.

Også Roma-spiller Emilie Haavi er tilbake i rødt, hvitt og blått.

Den ferske landslagssjefen er opptatt av at laget skal få prøve seg mot de beste.

- Det er det vi ønsker hele tiden, å møte høyere rangerte nasjoner, sier Riise.

Under forrige samling ble det tap mot Brasil og en sterk borteseier mot Nederland.

- England og Frankrike er to kanonmotstandere, så blir det spennende å se om vi fortsetter progresjonen fra forrige samling, sier Riise.

Maren Mjelde er skadet og ikke med i troppen. Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg er også skadet. Her er hele troppen:

Keepere:

Guro Pettersen, Sunniva Skoglund, Aurora Mikalsen

Forsvar:

Guro Bergsvand, Tuva Hansen, Emilie Bragstad, Anja Sønstevold, Marit Bratberg Lund, Sara Hørte, Mathilde Harviken, Maria Thorisdottir

Midtbane: Guro Reiten, Thea Bjelde, Frida Maanum, Lisa Naalsund, Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa

Angrep:

Julie Blakstad, Anna Jøsendal, Elisabeth Terland, Celin Bizet Ildhusøy, Sophie Roman Haug, Amalie Eikeland, Emilie Haavi, Karina Sævik