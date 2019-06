Thorisdottir slår tilbake mot skeptikerne: – Det er «løje» hvordan alle har tvilt

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg har prøvd å unngå å lese så mye, men jeg har snakket med noen av de det gjelder, sier Maria Thorisdottir.

Hun forteller at hun har merket at enkelte har tvilt på om hun kunne levere i VM for Norge.

Midtstopperen har nemlig lagt bak seg et svært utfordrende år. I oktober i fjor fikk hun en hjernerystelse som ble langt verre enn først antatt. Thorisdottir har hatt såpass mange hjernerystelser i karrieren at hun denne gangen trengte nesten et halvt år på å bli frisk.

– Ingen som har sett meg trene

Hun rakk akkurat å bli kampklar i tide til å bli med på Norges VM-oppkjøring.

– Jeg skjønner at folk blir usikre når jeg ikke har spilt mer enn to, tre kamper før et mesterskap. Den ser jeg. Men jeg kjenner meg selv veldig godt og har aldri tvilt. Jeg følte meg veldig klar for dette, sier Thorisdottir.

I VM har hun svart med å bli kåret til banes beste av flere medier, og i flere av kampene.

– Det er «løje» hvordan alle andre har tvilt på meg. Det er ingen som har sett meg trene i Chelsea og sett hva slags form jeg er i. Jeg har aldri tvilt på meg selv, og visste at jeg kom til å ha en bra form i VM, sier Thorisdottir.

– Jeg er fornøyd med innsatsen min så langt, så er det sikkert alltid eksperter og sånn som er i tvil, legger hun til.

NRK-eksperten: – Viktig

NRK-ekspert Carl-Erik Torp sier at han egentlig ikke har vært skeptisk, bare opptatt av å få Thorisdottir klar til VM.

– Hun har vært en så viktig spiller for denne gjengen. Toppnivået er skyhøyt, sier han.

– Hun har vært en av Norges beste i VM, men samtidig har hun noen situasjoner der hun gjør feil. Heldigvis har hun evnen til å selv rette opp i de feilene, for hun har en så bra fysikk og fart. Man ser at hun er en av de spillerne på Norge som har det internasjonale snittet over seg, legger han til.

Tøff kamp i åttedelsfinalen

Landslagstrener Martin Sjögren sier at han aldri var i tvil om at han skulle satse på Thorisdottir som midtstopper i VM.

– Hun har hatt en vanskelig periode i forkant, men hun har trent bra og vært i et godt miljø i Chelsea. Hun har sett veldig bra ut i kampene her, og er jo en ekstremt bra fotballspiller. Hun er som et naturbarn når det kommer til idrett og fysikk, sier Sjögren.

Thorisdottir kommer til å starte i Norges midtforsvar sammen med Maren Mjelde også mot Australia i lørdagens åttedelsfinale. Her er det vinn eller forsvinn. Norge har satt seg et høyt mål om medalje i VM, og må levere sitt aller beste mot Australia, som har imponert i VM.

Thorisdottir sier hun er klar.

– Jeg føler meg veldig rå. Det er en god følelse å ha. Det gir selvtillit inn i disse kampene her, sier hun og smiler.