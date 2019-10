Thorisdottir senket seriemesteren med perlescoring

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Chelsea havnet under tidlig, og Arsenal ledet til pause. Etter hvilen scoret først England 1-1-målet, men fem minutter før slutt kom avgjørelsen.

Ramona Bachmann, også hun innbytter, la ballen ut til Thorisdottir, som sto alene på 16–17 meter. Hun klinket til., og ballen føk bort i høyre hjørne. Arsenals keeper maktet ikke å holde ballen ute.

Arsenal vant eliteserien i fjor, og sto med tre strake seirer før søndagens storkamp i England. Chelsea har på sin side åpnet med to seirer og en uavgjort, og burde ta tre poeng for å holde følge med tetlagene.

Guro Reiten og Maren Mjelde startet kampen for Chelsea. Mjelde spilte hele kampen, mens Reiten, som traff tverrliggeren i 1. omgang, ble byttet ut et kvarter før slutt.

Chelseas mesterkontring

Reiten, Mjelde fikk en trå start på oppgjøret i London. I kampens niende minutt ble Reiten passert av Vivianne Miedema, som deretter slo en strøken pasning til landslagskollega Daniëlle van de Donk. Hun hamret ballen i lengste hjørne bak Chelsea-keeper Ann-Katrin Berger, som leverte flere klasseredninger mot slutten av kampen.

Like før en time var spilt trakk Chelsea-damene en mesterlig kontring opp av hatten. Fran Kirby spurtet fram på høyrekanten, og slo et lurt innlegg på foten til Bethany England. Fra fire meter satt hun enkelt inn 1-1, og sendte de blå à jour.

Det så ut til å bli 1-1, men da fant Thorisdottir fram høyreslegga, og sikret tre Chelsea-poeng.

Utland scoret sitt første mål

Lisa-Marie Karlseng Utland ble også matchvinner søndag, for den andre «norske» klubben i England. Amalie Eikeland og Kristine Leine spilte for Reading, men det var Utland som ble helten for Reading.

MATCHVINNER: Readings Lisa-Marie Karlseng Utland. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Hun startet også på benken for Reading, men ble byttet inn og scoret 3-2-målet da Reading slo Everton 3–2.

Det er hennes første scoring siden overgangen fra Rosengård for en måned siden.

– Det føles bra. Jeg er veldig glad for at vi fikk tre poeng, sier Utland ifølge klubbens Twitter-profil.