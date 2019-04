Dermed tok hedmarkingene første stikk på vei til sin åttende kongepokal.

– Jeg mener vi vinner fortjent i dag. Første halvdel av kampen var en stillingskrig, lagene følte hverandre på tennene. Men etter 2-0-skåringen av Patrick Thoresen syntes jeg det slapp, sa Storhamars trener Fredrik Söderström.

– Hva syntes du om Thoresen-gutta som står bak tre av målene?

– Det er to sterke herrer som liker denne type kamper, og så er de de jo ledere i vår tropp. Når de kjører på fremover, henger de andre seg på. Jeg veldig takknemlig for at jeg har dem og resten av gjengen.

Men det var flere enn Thoresen-brødrene som ville være med scoringsshowet i første finalekamp.

Det hele startet med overtallsspill til Storhamar. Halvveis ut i første periode gjorde Troy Josephs 1-0 med et finurlig håndleddskudd som Asker-keeper Niklas Dahlberg burde tatt. Frisk Asker vartet ikke akkurat opp med overtallsspill i verdensklasse.

– Jeg er litt skuffa. Det er noen slurvete mål i andre periode som ødelegger kampen for oss, men vi hadde regnet med å tape noen kamper så får vi lære av det vi har gjort feil nå, sier Frisks veteran Anders Bastiansen.

– Vi må bli bedre i powerplay. Vi har mange muligheter der, men klarer nesten ikke å skape en eneste sjanse Så det får vi jobbe med, sier han.

Thoresen-brødrene avgjorde kampen

I 2 . periode avgjorde vertene fra Hamar anført av hæfører Patrick Thoresen. 35-åringen gjorde 2-0 da han vippet pucken i krysset fra kort hold før lillebror Steffen la på til 3-0 minuttet senere.

– Jeg har ikke skåra så mange mål i sluttspillet i år, så det var godt å sette en. Jeg endte opp med en fin målsjanse, så det var bare å finne et hull på Dalberg, og det gikk greit, i hvertfall denne gangen, sier Steffen Thoresen.

33-åringen lurte Asker-keeperen på en kontring og la pucken bak Dahlberg etter ei finte.

Avgjort på 4-0

Sju sekunder før 2. periode var over satte Robin Dahlstrøm spikeren i kista med 4-0 på retur fra Patrick Thoresen. Og nettopp 4-0 før hvilen var akkurat det gjestene ikke trengte.

3. periode ble nærmest en transportetappe for Storhamar. Vertene slapp Frisk Asker aldri inn i kampen, giret ned på tempoet og kontrollerte inn til en komfortabel 4-1seier.

Frisk Asker fikk til slutt hull på byllen da Anders Bastiansen reduserte til 4-1.

Men Storhamar var ikke ferdige for kvelden, og Kurt Davis la på til 5-1 da drøyt fire minutter gjensto.

«Mætt fjøs»

Det ble nesten «mætt fjøs» på Hamar vest. 6012 tilskuere så den første finalekampen i CC Amfi.

Mens Storhamar nærmest er fulltallig i NM-finalene, mangler Frisk Asker både Hampus Gustafsson ute med lyskeskade og Fredrik Lystad Jacobsen med fingerskade.

Neste finalekamp er i Askerhallen søndag. Best av sju kamper vinner kongepokalen.