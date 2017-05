Thoresen om det tøffe valget: – Det gjør vondt

– Jeg vet ikke hva jeg ønsker akkurat nå. Jeg føler at jeg ikke er helt ferdig med utlandet, samtidig så savner jeg å være hjemme mer, sier Thoresen til NRK.

Thoresen kunne ikke gi Zürich et klart svar på om han ville fortsette i Sveits, og derfor står Norges uvurderlige VM-brikke uten kontrakt før neste sesong.

33-åringen har lenge vært tydelig på at han en gang ønsker å komme tilbake til Norge og Storhamar, men en hjemkomst vil bety at nivået senkes betydelig.

Og da kommer dilemmaet.

– Vanskelig valg

– Når man vet at man holder et høyt europeisk nivå, kjenner jeg på det å gi slipp på det. Da vet jeg ikke helt hva jeg vil, sier Thoresen.

– Hvordan kjenner du på det?

– Det er litt vondt, også. Jeg har ikke gjort det ennå, men det kommer til å være et vanskelig valg, sier Thoresen.

LANDSLAGSSJEF OG PAPPA: Petter Thoresen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Hockeyesset forklarer at et mulig scenario kan være å reise til Norge med visshet om at Storhamar kan slippe ham videre i løpet av sesongen.

Det er i tilfelle en løsning som kan fungere også for Storhamar, forteller styreleder Njål Berge.

– Ja, vi har sagt til ham at vi har forståelse for det, sier Berge, som mener Thoresen i tilfelle bør bli værende «så nærme jul som mulig» for å kunne erstatte ham.

– Hvis ikke må vi hente en annen klassespiller. Nå holder vi av en plass til Patrick, sier Berge.

Jesus-sammenligning

Styrelederen forklarer at Storhamar venter med å jakte en storsignering før klubben vet hva Thoresen bestemmer seg for.

Og Storhamar er villige til å vente lenge.

– Vi ønsker Patrick like mye som de fleste kristne hadde ønsket at Jesus skulle komme tilbake til jorden, beskriver Berge og ler.

Broren Steffen ble nylig klar for hamarklubben. Pappa Petter, som nå er landslagssjef, har imidlertid ingen råd til sønnen.

– Det er mange herrens år siden han hørte på mine anbefalinger. Han har valgt det han har lyst til og brenner for siden han var liten gutt, og noen ganger det han må. Jeg støtter ham uansett hva valget blir, sier Thoresen senior.

Selv håper 33-åringen å slippe å ta valget mellom profflivet og comeback i Hamar.

– Men jeg vet at den (avgjørelsen) må tas. Nå må jeg ha fokus på det som skjer her, og da har jeg et bedre svar på hvordan det føles, sier Thoresen.