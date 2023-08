Vi har alle hørt om eleven som kopierer sidemannen på eksamen. Han eller hun sitter like ved geniet i klassen, skriver av svarene og får toppkarakter.

Om Premier League er en slik test, så har Newcastle, eid av Saudi-Arabia, satt seg ned ved siden av Erling Haalands Manchester City, som har vunnet fem av de siste seks titlene.

Så har de skrevet av svarene, med enorm suksess.

I fotball er det ingen lærer som slår ned på slikt. Kopiering er lov. Det betyr at eierne fra Saudi-Arabia, og kronprins Mohammed bin Salman, kan feire Premier League-tittelen snarere enn man skulle tro.

Kaosklubb

Dette er horrible nyheter for resten av Premier League, som har mareritt om et nytt storlag fra nord. De har slitt lenge nok med City, som har blitt verdens beste lag under søkkrike Sjeik Mansour, et medlem av kongefamilien i De forente arabiske emirater.

Så rivalene skalv så klart i buksene da Saudi-Arabias investeringsfond (PIF), som ifølge The New York Times har en verdi på 700 milliarder dollar, tok over Newcastle i oktober 2021.

De måtte bare håpe at Newcastle skulle bli en kaosklubb.

Det kunne de bli.

EIER: Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman. Foto: AFP

Rivalene visste at Bin Salman, som for øvrig er styreleder i PIF, pøser penger inn i sport for å gjøre statens økonomi mindre avhengig av olje – og, så klart, lede oppmerksomheten bort fra en rekke grove brudd på menneskerettigheter, en strategi kjent som sportsvasking. Saudi-Arabia har investert tungt i Formel 1, boksing og golf. Tennis kan stå for tur.

Noen mener at de i praksis «kjøper sport».

I hjemlandet har PIF tatt over de fire største fotballklubbene og tilbudt verdens største stjerner tidobbel lønn for å spille i Saudi Pro League. Mange, blant dem Cristiano Ronaldo og Karim Benzema, har takket ja.

I 2021 visste ingen hvor godt PIF kom til å bruke pengene i Newcastle. Kanskje, håpte rivalene, kom de til å sløse dem bort på impulskjøp.

Men det motsatte har skjedd. Newcastle er blitt blant de rikeste og smarteste.

Bruker ikke mest penger

Da PIF tok over, sloss de mot nedrykk. Cirka 19 måneder senere sikret de fjerdeplass. Denne sesongen har flere tippet dem utenfor topp fire, fordi de skal spille i den krevende Mesterligaen. Men i helgen spilte de hjemme mot Aston Villa, i en kamp som skulle være jevn.

Newcastle vant 5–1. Og det kunne vært mer.

Ingen lag i Premier League virket like overbevisende i sesongåpningen.

HERJET: Newcastle fikk en drømmestart på den nye Premier League-sesongen hjemme mot Aston Villa. Foto: Reuters

Newcastle har ikke vunnet den engelske toppserien siden 1955, men dagens lag gjør knapt feil. De tenker langsiktig. De rekrutterer lurt. Det handler ikke engang om penger: Ifølge nettsiden Transfermarkt har både Manchester United, Chelsea og Arsenal brukt mer enn Newcastle på spillerkjøp siden sommeren 2021.

Om rekrutteringen til Saudi Pro League kan virke kaotisk, så er det forståelig: Ingen stat har prøvd å styrke en hel liga på samme måte som Saudi-Arabia gjør nå.

Men om vi snakker om å føre en engelsk klubb til toppen, så har Sjeik Mansour allerede gjort det med City. Laget har vært en gedigen PR-suksess for kongefamilien i Emiratene, et land med en rekke brudd på menneskerettigheter.

Så Newcastle har kopiert vinnerformelen. I grove trekk har de fulgt disse stegene:

1) Gi ansvaret for klubben til en pålitelig støttespiller

Da Mansour kjøpte City i 2008, tok det ikke lang tid før styrelederen ble Khaldoon Al-Mubarak, en politisk nøkkelspiller for kongefamilien som også styrer statens investeringsfond, Mubadala.

I Newcastle er denne personen styreleder Yasir Al-Rumayyan, som er Bin Salmans høyre hånd og styremedlem i PIF.

STYRELEDER: Yasir Al-Rumayyan i Newcastle United. Foto: Reuters

2) Hent den beste sportslige kompetansen

Som politiske figurer er verken Al-Mubarak eller Al-Rumayyan spesialister på å signere spillere. Så de har ansatt folk som er det.

I 2012 hentet City direktørene Ferran Soriano og Txiki Begiristain, som hadde gjort Barcelona til verdens beste lag. De to hentet så en trener og god venn, Pep Guardiola. Denne trioen styrer fortsatt det sportslige i City.

Newcastle har kapret Dan Ashworth, sportsdirektøren til Brighton, som er ligaens smarteste klubb.

3) Hent etablerte Premier League-spillere

Det er en risiko å hente mange spillere fra andre ligaer med en gang, da de trenger tid til å tilpasse seg. Spør bare Chelsea. City la grunnlaget med profiler som var etablerte i England, som Carlos Tévez, Gareth Barry og Emmanuel Adebayor. Newcastle har gjort det samme – og blitt belønnet med en knallstart.

4) Unngå budkriger

Selv om City anklages av rivalene for å bruke mye penger, svir de sjelden av mye på én spiller. Bare vingen Jack Grealish og stopperen Josko Gvardiol har kostet mer enn 80 millioner euro. Om City havner i en budkrig, kan de fint trekke seg.

Dette har skjedd to ganger de siste to somrene, med venstrebacken Marc Cucurella (som gikk til Chelsea for 65 millioner euro) og midtbanegeneralen Declan Rice (til Arsenal for 116 millioner euro).

Selv om City tjener mest, er de forsiktige med å betale for mye.

Newcastle følger samme prinsipp. De har hentet unge, solide spillere som få rivaler har jaktet, blant dem den svenske spissen Alexander Isak, som var lagkamerat med Martin Ødegaard i Real Sociedad. Så langt har de fleste kjøpene styrket laget.

DOBBEL: Alexander Isak scoret både 2–1 og 3–1 for Newcastle da de møtte Aston Villa lørdag. Foto: AFP

5) Rust opp fasilitetene

De finansielle reglene til Premier League og Det europeiske fotballforbundet (UEFA) hindrer lag fra å bruke så mye penger de vil. Men dette gjelder bare spillerkjøp og lønninger.

Så i 2014 fikk City på plass et nytt treningsanlegg verdt 200 millioner pund. Newcastle har ikke bygget noe nytt, men de har gjort kraftige oppgraderinger de siste månedene.

Fasiliteter har mye å si både for spillerne som er der, og for evnen til å signere nye stjerner. I klubber eid av forretningsmenn med begrensede ressurser, vil slike kostnader påvirke hvor mye de kan bruke på spillere. For eierne til City og Newcastle er det snakk om lommerusk.

6) Spons deg selv

Om styrelederen i klubben har kontroll over en rekke store selskaper, hvorfor ikke bruke dem som sponsorer?

Dette er effektivt fordi inntektene kan gå rett til spillerkjøp. Citys sponses av Etihad Airways, et av de to flyselskapene til Emiratene, samt en rekke andre sponsorer knyttet opp mot staten.

Igjen har Newcastle gjort det samme. I sommer inngikk de en avtale med Sela, et selskap hvor PIF er majoritetseier. Den forrige avtalen med kinesiske Fun88 var verdt 6,5 millioner pund per år; avtalen med Sela er verdt 25 millioner pund per år.

Det er ingenting ulovlig med dette, så sant markedsverdien kan forsvares. Og det er en stor fordel. Det blir ingen krangling om pris når klubben i praksis forhandler med seg selv.

Stø kurs mot toppen

Med denne formelen har City bygget et lag som har vunnet fem ligatitler på seks år. Ser man på de fire første tabellplasseringene til City og Newcastle under de nåværende eierne, er utviklingen nesten identisk.

Manchester City:

2008-09: 10. plass

2009-10: 5. plass

2010-11: 3. plass

2011-12: 1. plass

Newcastle United:

2021-22: 11. plass

2022-23: 4. plass

2023-24:?

2024-25:?

Kan Newcastle klare tredjeplass denne sesongen? Absolutt. Om de fortsetter å følge City, vil de bli bedre – og rikere – for hvert år som går.

Akkurat nå virket det ikke som et spørsmål om Newcastle vinner tittelen under saudiarabisk eierskap, men når.