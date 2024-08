I Haalands fotspor

Norsk fotball kan snart få en ny superstjerne.

Antonio Nusa, vingen på 19 år, har gått til en av fotballens største talentfabrikker. Blir du stjerne i tyske RB Leipzig, er neste stopp en av verdens største klubber.

Bare i fjor solgte Leipzig spillere til Liverpool, Chelsea og Manchester City.

Nusa kunne knapt valgt en bedre klubb. Faktisk minner dette sjakktrekket om ruten til Erling Braut Haaland.

OPPOVER: Antonio Nusa forlater Belgisk fotball og Club Brugge for å ta neste steg i karrieren. I Belgia spilte han 86 kamper og scoret 7 mål på de tre årene han hadde i klubben. Foto: BRUNO FAHY / AFP

Selger sine beste

Haaland gjorde et lignende valg da han dro til Dortmund i desember 2019.

Han forsto at starten på proffkarrieren ikke handler om å vinne ting, men om å bli best mulig. I stedet for å dra til Manchester United eller Juventus valgte Haaland en klubb som spesialiserte seg på å gjøre talenter til toppspillere.

Om Haaland ble stjerne i Dortmund, ville den store overgangen komme av seg selv.

TYSKLAND: Erling Braut Haaland tok veien via Tyskland og Borussia Dortmund før han dro videre til Manchester City. Foto: LEON KUEGELER / Reuters

Det samme gjelder Antonio Nusa i Leipzig.

I likhet med Dortmund har Leipzig en spesiell plass i fotballens næringskjede. De spiller i mesterligaen og havner ofte blant de fire beste i Bundesliga, men de er ikke store eller rike nok til å beholde sine beste.

De baserer sin sportslige modell på å signere de beste talentene, utvikle dem videre, og selge dem med fortjeneste. Dette fungerer for alle parter.

Spillerne vet at Leipzig kan sende dem til toppen.

Klubben nyter godt av spillerne og tjener fett.

Storlagene vet at Leipzig som oftest selger kvalitet.

«Har vi hatt en merkeligere tid i norsk fotball?»

Klampen i bånn

Leipzig er spesielt gunstig for offensive spillere som Nusa.

Klubben eies av Red Bull, den østerrikske energidrikken som bruker sport til markedsføring. Det at kommersielle interesser skal stå bak et av landets beste lag, har lenge skapt sinne i Tyskland, men Red Bull kan det å drive fotballag.

En av nøklene er at Leipzig holder seg til én bestemt spillestil, samme hvem treneren er.

De spiller hurtig, offensiv og intensiv fotball. De trør klampen i bånn og holder den der, noe som gir laget en klar identitet som gjør det lettere å finne spillere som passer dem.

Og som skaper gode forhold for tekniske spillere – som Nusa – som ønsker ballen mye.

Siden angripere ofte blir solgt basert på mål og målgivende, er det viktig at Nusa spiller på et lag som scorer mye mål.

OFFENSIVT: RB Leipzig er kjent for å spille offensiv fotball her representert med Amadou Haidara, målscorer Dani Olmo og Mohamed Simakan. Olmo ble europamester i sommer og ble nylig solgt til FC Barcelona. Foto: Jan Woitas / AP

For talentene i Leipzig er prosessen ofte den samme.

De store salgene i fjor kom alle til klubben i ung alder og ble der i to til fire sesonger Dette gjaldt playmakeren Dominik Szoboszlai (som dro til Liverpool), forsvareren Joško Gvardiol (Manchester City) og angriperen Christopher Nkunku (Chelsea).

Om Nusa tar de riktige stegene, vil også han gå videre til en gigantisk klubb.

Bedre enn Brentford

Disse fremtidsutsiktene er langt bedre for Nusa enn om han hadde spilt i Premier League.

I januar var Nusa nær en overgang til Brentford, før klubben trakk seg etter å ha gjort den medisinske testen. Det kan ha vært noe av det beste som har skjedd ham.

Brentford er ingen ideell klubb for en teknisk ving som ønsker ballen så mye som mulig. De slår mye langt og satser tungt på dødballer. De kom på 16. plass i Premier League nå i mai, og i en dårlig sesong kan de fort rykke ned.

Leipzig er mer stabile. De har spilt omtrent den samme sesongen i seks år på rad: rundt 65 poeng og topp fire i Bundesliga, som gir billett til mesterligaen.

Leipzig scoret 21 mål mer enn Brentford forrige sesong, bare i ligaen. Og Brentford spilte fire kamper mer.

Så hva kan gå galt?

Ikke alle som drar til Leipzig, lykkes. Sørloth floppet i samme lag. Men Sørloth var en annen type spiller i en høyere alder, og har uansett landet på beina – han spiller nå i Atlético Madrid.

NEDTUR: Alexander Sørloth dro i 2021 til RB Leipzig etter å ha vært på et suksessfylt låneopphold i Trabzonspor fra Crystal Palace. I Leipzig ble det kun 15 kamper fra start på 38 kamper, det resulterte i 6 mål. Foto: RONNY HARTMANN / AFP

Dessuten er det bare Brentford som har bekymret seg over Nusas fysiske tilstand. Når Leipzig betaler mer enn 300 millioner kroner for en spiller, er det fordi de mener at alt er på stell.

Gledelig

Alt i alt er overgangen nok en gledelig nyhet for norsk fotball.

I Premier League er Haaland og Martin Ødegaard superstjerner. I City er Oscar Bobb nær et gjennombrudd, så fort han kommer tilbake fra skade. Og nå har en av Europas fremste talentfabrikker satser tungt på en norsk tenåring.

Nøkkelen fremover er tålmodighet.

FØLGER: Antonio Nusa følger Erling Braut Haalands fotspor mener artikkelforfatteren. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nusa kan fint bli i Leipzig i fem-seks år før han drar videre. Han kan bli benket, rotert og lånt ut. Det viktigste er uansett at han har valgt en klubb som vet hvordan de skal utvikle ham.

Alt er dermed lagt til rette.

Nå er resten opp til ham.