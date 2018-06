Thompson slo til motspiller i brennhet NBA-finale: – Ganske mange som hater ham

Første kamp i finaleserien, som spilles best av syv, ble spilt i natt. Det ble et heftig oppgjør; kampen endte 107–107 etter ordinær tid. I overtiden kokte det over i Oracle Arena i Oakland.

3,4 sekunder gjensto av overtidsperioden da Shaun Livingston fyrte av en trepoenger, men Thompson var oppe med albuen for å stoppe Warriors-spilleren.

– Det er ufattelig unødvendig å gjøre det når de ligger under med åtte poeng og det er så lite tid igjen, sier Even Lübeck, journalist for nettstedet AltomNBA.

FØLGER NBA: Even Lübeck på nettstedet AltomNBA. Foto: PRIVAT

Dommeren svarte med å utvise Thompson. Cavaliers-spilleren skjønte fint lite, og gikk helt motløs rundt på parketten i Oakland. Det visste Golden State Warriors' Draymond Green å utnytte.

Han klappet ironisk mot Thompson, og da gikk rullegardinen ned.

Kampfakta Ekspandér faktaboks NBA-finale 1 av 7 Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers 124-114 Perioderes.: 29-30, 27-26, 28-22, 23-29, 17-7 Flest poeng Warriors: Stephen Curry 29 Flest poeng Cavaliers: LeBron James 51

– Ganske mange som hater ham

Thompson svarte med å måke ballen i ansiktet på Green, og serverte en strak høyre. Da var spetakkelet i gang.

– Draymond Green er kjent for å hisse på seg enhver motspiller. Det er varemerket hans. Bortsett fra lagkameratene, er det ganske mange som hater ham, sier Lübeck til NRK.

Begge lagene endte i en stor mølje for å skille Green og Thompson. Sistnevnte serverte en rekke gloser mot Green og gestikulerte heftig på vei inn i garderoben. Også trenere, lagledere og dommere stormet ut på banen, og det ble et salig kaos i arenaen.

– Det er playoff-finaler, og vi har historie med dette laget. Det handler om å være det beste laget, og det er to lag som gir alt for å ta trofeet. Min jobb er å være tøff og spille med energi, sa en svært skuffet Thompson til pressen etter kampslutt.

Han ville ikke snakke mye om situasjonen med Green, men sa følgende til pressen i Oakland:

– Jeg så hva han gjorde. Resten er historie.

HISSIG: Spillerne flokker seg rundt Draymond Green (i midten) og Tristan Thompson (lengst til venstre). Foto: Lachlan Cunningham / AFP

Blir straffet

– Han kommer til å få straff, dette hører ikke hjemme på en basketballbane, sier Even Lübeck.

Trolig går han glipp av kamp to, noe som vil være et stort tap for Cavaliers.

– Han fikk lite spilletid i starten av sluttspillet, men han har blitt brukt mer og mer utover. Han blir viktig for å ta ut Draymond Green, og gjøre grovjobben offensivt, sier Lübeck til NRK.

– Kan Green også bli straffet?

– Det kan være, men det et spillestilen hans. Han spiller for å hisse på seg motstandere, og det funker. Nå fikk han Thompson utvist.

Golden State Warriors vant kampen 124-114. Neste kamp spilles neste mandag.