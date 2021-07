Det ble løpt så raskt i både forsøk og semifinaler på 100 meter for kvinner, at kommentator Jann Post håpet den olympiske rekorden til den legendariske verdensrekordholderen Florence Griffith Joyner – på 10.62 – ville stå for fall i finalen i Tokyo lørdag kveld.

Og det skjedde. For Elaine Thompson-Herah fra Jamaica rykket ifra og tok seieren på 10.61.

– Det nest raskeste noen kvinne noensinne har løpt. Det er motvind også, ropte Jann Post.

– De som trodde Griffith Joyners rekorder skulle stå for evig, de tok feil. Hennes rekord fra 1988 røk. 10.61 i motvind, slå den, sier Post videre.

For det var – 0,6 i motvind inne på stadion.

– Et formidabelt løp, roste Vebjørn Rodal.

Thompson-Herah tok gullet også i Rio for fem år siden.

RYKKET: Elaine Thompson-Herah tok seieren foran Shelly-Ann Fraser-Pryce (t.h.) og Shericka Jackson, Foto: David J. Phillip / AP

Shelly-Ann Fraser-Pryce var en av de største favorittene, etter å ha løpt på 10.63 tidligere i år. Sprinteren fra Jamaica tok OL-gullet både i 2008 og fire år senere i London, mens det i Rio i 2016 ble bronse. Siden det er hun blitt mor, før hun har gjort et imponerende comeback. Det var også 34-åringen som hadde den raskeste semifinaletiden, på 10.73.

Et gull ville gjort henne større enn Usain Bolt i OL-sammenheng. Og til tross for at en lagvenninne tok seieren, og hun selv tok sølvet, så var ikke Fraser-Pryce borte for å gratulere. Det var heller ikke bronsevinner Shericka Jackson. De to løp på henholdsvis 10.74 og 10.76.

TRIPPELT: Shericka Jackson (t.v.) tok bronse, Shelly-Ann Fraser-Pryce sølvet og Elaine Thompson-Herah (t.h.) gullet. Den felles feiringen uteble. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Den jamaikanske trioen var overlegne i finalen. På plassene bak fulgte Marie-Josée Ta Lou fra Elfenbenskysten, Ajla del Ponte og Mujinga Kambundji fra Sveits, amerikanske Teahna Daniels og britiske Daryll Neita.

Dina Asher-Smith tok VM-gull på 200 meter i 2019, men røk ut på tid i semifinalen. Etterpå avslørte briten at hun røk hamstringen i OL-uttaket for bare fem uker siden, og trodde ikke hun skulle rekke OL uansett.

– Det var 2 prosent sjanse for at jeg skulle klare det, så jeg er stolt av at jeg kom meg til OL, forteller hun til NRK.