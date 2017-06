– Da vi gikk på det 18. hullet så jeg at vi kanskje kunne ha en sjanse på å gjøre noe historisk så jeg sa «La oss prøve!», sier Thomas til Fox Sports.

Og det klarte han så til de grader. 24-åringen satte en eagle (to slag under par) på det siste hullet og endte dermed på utrolige 63 slag på den tredjerunden av US Open. Ni under par.

Prestasjonen ble raskt en snakkis på sosiale medier og flere delte bilder og video av utslaget på det 18. hullet, blant annet Twitter-kontoen til The European Tour:

Aldri før har noen gått en runde på så få slag i den prestisjetunge majorturneringen. Vi må helt tilbake til 1973 for å finne å finne den gamle rekorden satt av Johnny Miller, også han amerikansk, på 64 slag.

Tar ikke av

Men den nye rekordholderen tar på ingen måte av.

– Dette betyr at jeg har mye bedre sjanse til å vinne turneringen enn jeg hadde da dagen startet, svarte Thomas på spørsmål om hva 63-runden betyr for ham, ifølge NY Times.

Fra før i årets US Open hadde hele fire spillere klart 65 slag på en av sine runder. På lørdag gikk for eksempel Patrick Reed i klubbhuset med 65 slag på sin tredje runde like før Thomas' storrunde var et faktum.

Justin Thomas kunne faktisk gjort det enda bedre, for på det 15. hullet rullet ballen på hullkanten da han hadde mulighet for en eagle. Det skal også legges til at han hadde to bogeys på sin knallrunde.

SPENT: Justin Thomas la ikke skjul på at han kjente presset før det siste hullet lørdag. Her forbereder han seg til utslaget på det 18. hullet. Foto: David J. Phillip / AP

Glemte hvor han var

Før den siste dagen av årets andre majorturnering kjemper minst fem mann om seieren. På et tidspunkt lørdag var det så jevnt at rekordmannen Thomas mistet oversikten over hvor han var på banen.

– Jeg glemte hvilket hull jeg var på for jeg sto bare å så på poengtavla og oppdaget at det var sånn ni til ti mann som kjempet i toppen, sier han.

24-åringen har hittil i år vunnet tre turneringer på PGA-turneringen, men aldri gått til topps i US Open. Amerikaneren innrømmer at han er nervøs før sisterunden søndag.

– Dette var morsomt og jeg har satt meg i en fantastisk posisjon før den sisterunden, men jeg kan ikke nekte for at dette er nytt for meg, sier han.

Klatret 22 plasser

For på tross av Thomas' kjemperunde er det landsmannen Brian Harman som leder US Open, ett slag foran nettopp Thomas, samt Brooks Koepka og britiske Tommy Fleetwood. Rickie Fowler er ytterligere ett slag bak før fjerde og siste runde.

Rekordrunden til Thomas lørdag inneholdt birdie på hull en, to, fem, sju, åtte, ni, 12, 15 og 17 og altså eagle på det 18.-hullet. Han klatret 22 plasser med kjemperunden.