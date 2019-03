– Nei, jeg får nok hjelp av Sigfried (Mazet). Jeg føler at vi er en god match, så vi får prøve å finne ut av det. Du vet aldri når det snur, så en må bare ha troen på at det snur på neste forsøk.

Det svarer Thingnes Bø på spørsmål om han nå vil rådføre seg med en mental trener for å sortere de mørke tankene han ikke klarer å bli kvitt etter at skyteproblemene på standplass oppstod under verdenscupen i USA.

JOBBER SAMMEN: Johannes Thingnes Bø og skytetrener Siegfried Mazet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er opp til ham om han vil ha mental hjelp. Jeg vet om mange utøvere som har en mentaltrener som ikke vinner også. Martin (Fourcade) har heller ikke mentaltrener. Det beste er å være i denne situasjonen (peker i retning standplass) og kjempe, og lære av det du gjør, mener Mazet.

Vil ikke tenke

VM-gullet glapp på jaktstarten da siste stående endte med hele tre bom. 25-åringen vet ikke hva han gjør feil.

– Er du redd når du kommer inn til stående?

– Det er fort gjort å tenke sånn. Jeg skyter så fort at jeg ikke rekker å tenke mellom skuddene, og det er en konsekvens av at jeg ikke er like trygg og ikke kan bruke like lang tid på hvert skudd, for da kommer tankene fortere. Skyteteknisk er det dårligere, men mentalt sett tror jeg per dags dato at det er rett måte.

Skulle ha skytefri

Sammen med Mazet skal han nå forsøke å løse koden innen onsdagens normaldistanse.

– Jeg skal egentlig ha skytefri mandag, men vi får se nå. Hard jobbing er det som skal til, tror jeg. Jeg må jo prøve å gjøre opp for meg, og ordne opp i problemene jeg presterte å lage på jaktstarten, forteller Thingnes Bø.

Liv Grete Skjelbreid. Foto: NordicFocus / NordicFocus/NRK

NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid advarer mot å gjøre for mange endringer midt i VM.

– Man har ikke tid nok til det nå. Jeg er litt bekymret for at han ikke får koblet av nok.

Hun brukte selv idrettspsykolog, og påpeker at det er individuelt hva slags behov man har, men at å ha en samtalepartner uansett er viktig.

– Det er kjempeviktig å ha en plan på det mentale i et mesterskap. Det viktigste er å ha personer som kan hjelpe deg til å koble av nok, for det farligste i et mesterskap er at man kan slite seg ut av å fundere og tenke. Man må være bestemt på gjennomføringen og hva du skal gjøre, sier Skjelbreid.