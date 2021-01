Fossesholm reagerte på spørsmål om nivået i Falla-comeback

LYGNA (NRK): Maiken Capsersen Falla har dårlig tid før VM, men var endelig tilbake med en oppløftende fjerdeplass under norgescup. Men meningene var delte i spørsmålet om et nasjonalt renn er en god målestokk for Norges sprint-ess og mesterskapshåp.