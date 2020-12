Thingnes Bø sprakk totalt på siste skyting – tapte stafetten for Sverige

Haaland-trener er sparket

Borussia Dortmund bekrefter søndag ettermiddag at trener Lucien Favre er ferdig i klubben. Uten en skadet Erling Braut Haaland tapte Dortmund hele 5-1 for Stuttgart lørdag.



Dortmund var ventet å skulle utfordre Bayern München i kampen om seriegullet, men ligger på femteplass etter elleve serierunder med kun én seier på de fem siste kampene.



– Det er vanskelig for oss å gå til dette skrittet. Likevel mener vi mulighetene for å oppnå våre mål for sesongen er i fare på grunn av den negative utviklingen med den nåværende konstellasjonen, og derfor må vi handle, sier sportsdirektør Michael Zorc på klubbens hjemmeside.