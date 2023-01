Thingnes Bø skremte ekspertene før start – slo så til «galskap-løp»

– Han har hatt store problemer på innskytingen her, rapporterte Ola Lunde om Johannes Thingnes Bø før sprintstarten.

For verdenscuplederen var frem og tilbake mellom matta og trenerne flere ganger for å få hjelp til å se på våpenet. Sluttstykket var ikke festet godt nok etter at han hadde pusset våpenet før konkurransen, forklarte Lunde.

– Man blir alltid nervøs når Johannes holder på sånn. De skrudde fast delen i grevens tid, men jeg vil tro det skaper litt usikkerhet før første skyting, mener NRK-ekspert Harri Luchsinger.

– Det var litt dramatikk der. Ladearmen har vært litt treg de siste dagene. Jeg demonterte våpenet i dag tidlig og pusset det tørt. Da jeg kom til standplass var ladearmen tørr og noe som hadde skrudd seg feil. Jeg klarte ikke å presse frem skuddet helt. Patrick så det og fikk fikset det, forteller Thingnes Bø selv.

Startet med bom

Og i løypa startet Thingnes Bø i sprengtempo og var hele 14 sekunder foran Sturla Holm Lægreid allerede ved 1,5 kilometer. Men det ble én bom på liggende og i noen kilometer var det Vetle Sjåstad Christiansen som ledet. Sistnevnte bommet tre ganger på stående, og da var Thingnes Bø feilfri.

Da han gikk i mål, var det hele 56 sekunder foran Lægreid - som ble nummer tre.

– Det er spinnvilt. Det er galskap. Det er i en egen verden, en egen galakse, utbrøt kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Han går så enormt. Det er verdens klart beste, og han viser det nok en gang, fulgte Lunde opp.

Thingnes Bø cruiser inn til mål Du trenger javascript for å se video.

Han trakk også frem våpentrøbbelet før start i sin hyllest av nordmannen, som vant med sin største seiersmargin på sprint noen gang.

– Det viser hva som bor i ham, evnen hans til å være rolig. Det er så lett å bli stressa der og levere dårlig, men han er fantastisk til å legge dårlige ting bak seg veldig kjapt, mener NRKs mann på standplass.

– Jeg er jo matematiker, så jeg stoler på at er det fiksa så er det fiksa, sier Thingnes Bø.

– Jeg ble ikke stresset med tanke på løpet, men med tanke på å rekke å bli ferdig før innskytingen var ferdig. Jeg berget meg fint inn og var ferdig halvt minutt før fristen, utdyper han videre.

Storebror på plassen bak

Han hadde mer enn seg selv å glede seg over.

NY SEIER: Johannes Thingnes Bø tok sin fjerde strake sprintseier i verdenscupen, og Norges 10. seier på rad. Foto: Darko Bandic / AP

For storebror Tarjei Bø imponerte også, og gikk så i mål til andreplass etter feilfri skyting. Med det så ble det trippelt norsk på sprinten i Slovenia.

– Det er fantastisk. Jeg blir aldri lei av å vinne. Nok en gang seier med tredobbel og Tarjei på pallen, det er veldig bra, sier seierherren.

– Juletreninga funker veldig bra for oss. Vi har et fast regimé på hytta mi på Skeikampen. Det har gjort underverker før, det gjør det i år også med dobbeltseier, forteller Tarjei Bø etter sesongens første pallplass.

– Det var tungt. Det var brutalt å komme i gang med skirenn etter en lang juleperiode. Johannes viste egen klasse i dag, men at jeg kan stå på pallen med det løpet, er jeg veldig fornøyd med, sier Lægreid til NRK etter tredjeplassen.