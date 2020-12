Tarjei Bø hadde det beste utgangspunktet på jaktarten etter torsdagens etterlengtede sprintseier, men med tre bom på første liggende og to bom på siste stå, glapp også pallen.

I stedet ble det en seiersduell mellom lillebror Johannes Thingnes Bø og Sebastian Samuelsson, og da nordmannen bommet to ganger mot svenskes ene bom i vanskelige forhold på siste tur innom standplass, tok 23-årige Samuelsson sin første verdenscupseier.

I sporet ble Thingnes Bø også forbigått av franske Fabien Claude, og dermed ble det en tredjeplass.

– Jeg synes ikke resultatet er så sykt viktig i dag, for jeg føler meg ikke til stede hverken mentalt eller fysisk. Det skremmer meg mest. Jeg har mulighet til å vinne løpet i dag, og klarer å få med meg en pallplass, selv om jeg ikke er der jeg skal være, sier han til NRK.

TUNGE FORHOLD: Det var vekslende vindforhold på standplass under jaktstarten. Det skapte stor spenning på siste stående. Du trenger javascript for å se video. TUNGE FORHOLD: Det var vekslende vindforhold på standplass under jaktstarten. Det skapte stor spenning på siste stående.

Taper til lagkameratene

For vanligvis er det 27-åringen som slår alle i langrennstid. På jaktstarten hadde han den andre beste langrennstiden, men ble nærmest knust av storebror. Tarjei Bø gikk nemlig 26,7 sekunder raskere. Johannes Dale hadde tredje beste tid i sporet, bare sju sekunder bak Thingnes Bø og Erlend Bjøntegaard fulgte så – under 10 sekunder bak.

– Jeg føler meg som en seigmann på ski. Jeg står ikke godt på skia og det er ikke noe rytme eller fysikk i det jeg driver på med. Jeg taper i alle partier der jeg pleier å være god, over kuler og i bakker, og hele veien. Jeg har mistet den driven jeg har til vanlig, og mister masse energi, forklarer Thingnes Bø.

– Det følger meg inn på skytinga og det er tyngre for hodet å fokusere. Det har en stor sammenheng, og det motsatte som har gjort at jeg har hatt stor suksess, for når jeg blir sliten i løypa så er det verre å gjøre det godt på standplass, legger han til, etter det som ble totalt tre bom.

FIRE AV FIRE: Johannes Thingnes Bø (t.h.) har vært på pallen i alle renn så langt denne sesongen. Lørdag ble han slått at Sebastian Samuelsson (midten) og Fabien Claude. Foto: Antti Aimo-Koivisto / AP

Har sovet dårlig

Han vet ikke helt hva det er som gjør at suksessformelen ikke har fungert som vanlig i Kontiolahti.

– Jeg har sovet litt dårlig, og det er utypisk meg, så det er noe jeg styrer med. Jeg må finne roen og legge inn litt trening, og få det til å snu.

Søndag er det stafett, før skiskytterne forflytter seg til dobbel verdenscuphelg i Hochfilzen.

HÅPER PÅ BEDRING: Johannes Thingnes Bø ledet helt til siste skyting. Foto: ANTTI AIMO-KOIVISTO / AFP

– Det er en lang sesong og jeg må finne ut av dette før neste ute. Det snur jo så fort. Jeg hadde min beste sprint på mitt aller beste forrige helg, og trodde det skulle være motsatt. At det jeg kjente på nå skulle vært forrige helg, og ikke nå. Jeg har startet med fire av fire pallplasser, og det er bra, men jeg er perfeksjonist, sier han.

Alle topp 12

Det er ikke første gang denne sesongen man ser at lagkameratene nærmer seg Thingnes Bø i sporet.

– Jeg velger å tro at Johannes ikke har vært dårligere, men at de andre har blitt litt bedre. Det har vi jo sett litt på trening i høst også. Så det er flere som har hevet seg, og det er vi fornøyde med, sier trener Egil Kristiansen.

– Jeg tror nok vi alle har trent kjempebra og er litt nærmere enn det vi var i fjor, meg selv inkludert. Men jeg tror nok ikke vi skal konkludere ennå. Johannes kan gå seg i form. Jeg husker for et år siden også så var ikke han på sitt beste første helga, men så kom han som en rakett utover desember, mener storebror Bø.

Sturla Holm Lægreid ble nummer fire, Vetle Sjåstad Christiansen nummer sju, Johannes Dale kom på en 9.-plass, Erlend Bjøntegaard 11.-plass og Tarjei Bø ble nummer 12.