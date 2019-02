Thingnes Bø mister verdenscuppoeng og premiepenger

Den norske skiskytteren og Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) er sammen blitt enige om dette. Det skriver forbundet i en pressemelding torsdag morgen.

Årsaken er at Thingnes Bø i et renn i Soldiers Hollow i USA 16. februar bare skjøt fire av fem skudd på siste stående skyting og gikk siste runde med et skudd i magasinet.

Ferdig med saken

Thingnes Bø tok selv kontakt og informerte om dette, og nå er de altså blitt enige om at han mister de 43 verdenscuppoengene han fikk for fjerdeplassen, samt premiepengene på 7000 Euro, som tilsvarer snaue 70.000 kroner. Beløpet vil gå til dem bak ham på resultatlisten.

– Denne saken er ferdig for meg. Jeg kontaktet juryen rett etter løpet og innrømte regelbruddet og at det var min egen feil. Jeg vil få fram at jeg ville ikke fått noen straff dersom jeg ikke hadde tatt initiativ selv.

– Mitt ønske er at IBU kan gjøre alt de kan for å forhindre lignende feil i framtiden, sier Johannes Thingnes Bø i en pressemelding.

At han nå fratas poeng gjør at han faller ned til 936 poeng sammenlagt. Avstanden ned til Aleksandr Loginov på annenplass er fortsatt komfortabel.

Russeren er fortsatt 291 poeng bak nordmannen. Franske Simon Desthieux er nummer tre, 300 poeng bak Thingnes Bø.

– Uheldige omstendigheter

I pressemeldingen skriver IBU at det ubrukte skuddet ble funnet i magasinet etter løpet, men at det ikke ble rapportert inn på grunn av manglende kommunikasjon i juryen.

– Dette var uheldige omstendigheter, men etter å ha samarbeidet med Johannes mener vi at vi har funnet den beste løsningen. Etter den manglende kommunikasjonen i Soldier Hollow, var det ikke mulig ifølge regelverket å endre de offisielle resultatene etterpå. Samtidig ville det ikke være rettferdig for Johannes å få poengene og premiepengene når TV-bildene tydelig viste feilen, sier Felix Bitterling i IBU.