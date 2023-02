Thingnes Bø mener Fourcade bommer med Russland-utspill

– Jeg har respekt for meningene til Fourcade og han har sikkert gjort seg opp en formening rundt noe som bygger opp til den begrunnelsen. Jeg er ikke enig i den, sier Johannes Thingnes Bø, kort tid etter å ha vunnet VM-sprinten.

Reaksjonene er som ventet mange etter at Martin Fourcade i et eksklusivt NRK-intervju fortalte at vil se russiske og belarusiske utøvere tilbake i løypene.

SKISKYTTERLEGENDE: Martin Fourcade møtte NRK i Oberhof lørdag. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Franskmannen mente at de ikke skulle diskrimineres på bakgrunn av pass. Han tok til orde for at russiske og belarusiske utøvere først og fremst er utøvere.

– Jeg skjønner diskusjonen om at man ikke skal blande idrett og politikk, men jeg syns det er vanskelig når russerne knytter så tette bånd mellom idretten og det militære. Store deler av feltet lønnes av militæret. Det er bare oss i Norden som ikke får lønn for å være ansatt i tolletat, politiet eller militæret, sier Vetle Sjåstad Christiansen til NRK.

Han trekker frem uttalelsene til tidligere skiskytter Olga Zajtseva, som mente skiskyttere burde sendes til fronten på grunn av skyteferdighetene.

– Det blir bare så surrealistisk og dumt å kommentere, egentlig. Per dags dato med den linjen russerne har kjørt med tette bånd mellom idrett, militær og politikk, så syns jeg vi fortsatt skal utestenge dem.

Fourcade sier at han selv var en del av militæret, men aldri konkurrerte som soldat da han stilte til start. Det var uvesentlig for ham.

Tror standpunktet veier tungt

Thingnes Bø mener at Fourcades utspill helt sikker kan forklares jussmessig, men at idretten er et viktig middel, som kan bidra til stor oppslutning og engasjement. Russland har flere ganger brukt det i propagandaøyemed.

– Jeg tror det er viktig at en ikke bare tillater at alle skal kunne konkurrere utenfor Russlands landegrenser. Da har du ikke det som et pressmiddel for å stoppe krigen. '

Han skjønner at det er en kjip situasjon for utøverne som rammes.

– Over tid er det nok veldig kjipt for de russiske utøverne, men kanskje irritasjonen kanskje kan bli så stor at det kan være med til at krig og eventuelle andre problem kan ta slutt. Det vil du ikke få om du slipper til andre. Det er et vanskelig dilemma. Det er vanskelig for utøverne. Vi har medfølelse for dem, men samtidig er det noe større.

– Han har gjort veldig mye rett, akkurat her føler jeg at han bommer litt. Det blir spennende å se hva som skjer videre.

Nybakt sprintverdensmester Johannes Thingnes Bø tror standpunktet til Fourcade kan veie tungt internt i IOC. Svenske Sebastian Samuelsson er enig.

– Vi kan ikke normalisere krigen

Samuelsson var til stede under IOC-møtet, der både Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Fourcade ga uttrykk for at utøvere ikke burde diskimineres på bakgrunn av pass. Han uttrykte forundring over at ikke flere talte budskapet imot. Derfor er han ikke overrasket.

– Jeg er veldig klar over at han har det synet. Jeg er ikke enig.

– Hvorfor ikke?

– Jeg syns det må finnes konsekvenser for å starte en angrepskrig under den olympiske freden, sier Samuelsson.

Svensken viser til at Russland har brutt den olympiske freden tre ganger ved å angripe andre land. Det skjedde i 2008, 2014 og 2022.

– Hvis man bryter reglene, burde konsekvensen være at de ikke burde få være med. Det er naivt å tro at det ikke henger sammen. Vi kan ikke normalisere denne krigen som Russland bedriver.

NORSK STØTTE TIL UKRAINA: Tarjei Bø (bak fra venstre), Johannes Thingnes Bø og Sturla Holm Lægreid, sammen med Vetle Sjåstad Christiansen, ukrainske Dmytro Pidrusjtsnyj og Johannes Dale. De kapret de seks første plassene på VM-sprinten. Foto: LISA LEUTNER / Reuters

Ukrainske Dmytro Pidrutsjnyj var storfornøyd etter 5.-plassen på VM-sprinten. Da han fikk høre om Martin Fourcades mening og ønske om å få dem tilbake, forsvant smilet raskt. Han ble åpenbart emosjonell og ristet på hodet.

– Hvis han gjør det, er det en stor tabbe. Jeg syns ikke russiske og belarusiske utøvere skal være her – ikke før etter krigen. De må betale for det de har gjort. Vi kan ikke snakke om det før etter det, sier Pidrutsjnyj til NRK.