Johannes Thingnes Bø herjet med konkurrentene på jaktstarten i Holmenkollen.

Han kom ensomt inn på siste skyting, og smalt ned fire blinker før han vendte seg mot publikum og hysjet. Deretter smalt han ned det siste skuddet også.

Det fikk selv Kong Harald til å trekke på smilebåndet på tribunen.

– Jeg blir rørt, jeg, utbrøt TV 2s ekspert Petter Northug.

– Her er det show av en annen verden. Det er et show vi knapt har sett maken til fra Johannes Thingnes Bø. Tenk å gjøre det da, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Oi, det er frekt

Selv lagkameratene lot seg forbause over feiringa.

– Oi, det er frekt, utbryter Sturla Holm Lægreid, etter å ha sett feiringa.

– Det er jo litt «cocky». Det viser jo bare at man er superoverlegen, men det er han jo, sier Lægreid.

Heller ikke Johannes Dale hadde fått det med seg før han gikk i mål og sjekket mobilen:

– Jeg så det faktisk i sted da jeg fikk en melding i gruppa vår at det var en lagkompis som skrev «din syke jævel» eller noe slik. Jeg skjønte ikke hva det var og måtte inn på NRK for å sjekke hva det var og så at han hadde hysjet på publikum – det liker jeg.

Han avslører at Thingnes Bø hadde lekt med tanken i forkant.

– Vi har pratet om den feiringen der, enten hysje på publikum før du kommer inn på siste skyting eller før sisteskuddet. At han gjorde det i dag er skikkelig rått. Det er en feiring en konge verdig, sier Dale.

Bukket foran målstreken

Dermed vant Thingnes Bø suverent med nesten minuttet ned franske Quentin Fillon Maillet og Sturla Holm Lægreid.

Thingnes Bø startet jaktstarten først etter å ha vunnet sprinten, og ga aldri konkurrentene en sjanse. Han bommet kun en gang på fire skytinger.

Ut på siste runde fikk han æren av å ta med seg det norske flagget, og bukket foran målstreken for kongen og resten av publikum.

BUKKET FOR KONGEN: Johannes Thingnes Bø stoppet opp før målgang. Foto: Javad Parsa / NTB

– Han stopper opp foran kongen og peker opp til hans majestet. Bukker og så er det bare de siste ti meterne til mål. Den tenker jeg kong Harald satt pris på. Du verden for et show han byr på i dag, Johannes Thingnes Bø. For et eventyr av en skiskytter, sa Stabrun Smith.

Det ble bare enda en ny bragd i en helt ellevill sesong. Johannes Thingnes Bø tok sesongens 18. seier.

Etter seieren fikk han æren av å møte kongen i Holmenkollen.

– Det var stort. Vi har verdens beste konge. Jeg har høyere puls nå enn under rennet, avslører Thingnes Bø til NRK.