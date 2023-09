«Mentalt samanbrot.»

Det var kommentaren som Vetle Sjåstad Christiansen la att under biletet til Johannes Thingnes Bø 1. september, med referanse til sin eigen reaksjon på innlegget.

– Det er eit mentalt spel dette her. Ein må skjule sine svakheiter og vise sine styrker, seier Johannes Thingnes Bø til NRK med glimt i auge.

Innhaldsrik sommar

Bildet som Johannes Thingnes Bø la ut av seg sjølv 1. september etter enda treningsøkt på skiskyttararenaen i svenske Torsby kom saman med teksta:

INSTAGRAM-POSTEN: Johannes Thingnes Bø la ut dette biletet på Instagram. Faksimile: Skjermbilete, Instagram

«3. skiskyttartrening på rulleski i år. Eg treng minst to til for å vere klar for vinteren.»

– Eg tykte det var skremmande lite, og søkte eigentleg berre litt trøyst frå mine lagkameratar der ute. Men eg vart hoggestabbe, og dei meinte eg såg ned på dei som la ned ein kanonbrei innsats for å slå meg, seier Thingnes Bø og skrattar.

For mens lagkompisane på landslaget har samlast og trena knallhardt gjennom sommaren, har Thingnes Bø heldt seg langt unna alt av fellestreningar, samlingar og konkurransar sidan juni.

Sommaren har nemleg gjort Johannes Thingnes Bø til far for andre gong. I starten av juli kom dottera Sofia til verda.

– Sommaren har vore veldig innhaldsrik sånn familiemessig. Tida har vore fin, vi har hatt godt med overskot og hatt det veldig fint som familie, seier Johannes Thingnes Bø til NRK der vi møter han på den fjerde økta med gevær og rulleski i Torsby.

GJER SEG KLAR: Johannes Thingnes Bø er i gang med den spesifikke skiskyttartreninga att etter sommaren. Her er han på rulleskiøkt med gevær i Torsby i starten av september. Foto: Hans Solbakken / NRK

Lik oppkøyring

Men no, eit par månader etter lagkompisane, har han også sett fokuset meir mot skiskyttararenaen att og er klar for å følge opp fjorårssesongen. Ein sesong der han vann 19 av 25 individuelle renn han stilte opp i.

– Du blir god på det du trenar på. Og når du ikkje trenar skiskyting, skal du ikkje blir særleg god. Men så er jo eg berre ekstremt heldig med kva eg har fått utlevert og kva eg kan klare å få til med veldig lite.

Og derfor er Johannes Thingnes Bø veldig lite bekymra for at han skal greie å gje seg sjølv moglegheita til å følge opp supersesongen 2022/2023.

– Eg har vore bekymra på denne datoen alle mine føregåande år. Og så skjer det eit eller anna skifte utpå hausten. Og det er det som eg har sjølvtillit på no.

SIGER PÅ SIGER: Johannes Thingnes Bø var nærast uslåeleg førre sesong. Han tok tre VM-gull individuelt og 16 verdscupsigrar. Her frå ein siger i Holmenkollen. Foto: Javad Parsa / NTB

– Eg har same oppkøyring i år som i fjor. Eg håpar og trur at det kan gje same resultat.

Tok til høgda

Framover er planen til Johannes Thingnes Bø å gje seg med landslaget og alle samlingane som følgjer frå og med NM i rulleskiskyting 15–17. september.

Og trass den seine tilslutninga til resten av landslaget er målet for komande vinter akkurat det same som før.

– Målet er å prøve å bli verdas nummer ein i skiskyting, som eg var i fjor. Det tenkjer eg på kvar einaste dag, seier Thingnes Bø.

Når han sluttar seg til resten av gjengen i midten av september, får han også møtt att lagkompisen Sjåstad Christiansen, som sjølv har vore på høgdesamling den siste tida.

JAKTAR: Vetle Sjåstad Christiansen enda på 3.-plass i verdscupen samanlagt førre sesong. Han var 654 poeng bak suverene Johannes Thingnes Bø. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Christiansen skriv til NRK at han har kome seg att etter lagkameratens Instagram-post, og legg ved eit bilete av Vest-Europas høgaste fjell, Mont Blanc (4809 m.o.h).

– Eg har kome meg, og tok turen kjapt opp så høgt eg kunne.