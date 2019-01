Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg kommer selvfølgelig til å prøve å slå den, sier Thingnes Bø til NRK om Fourcades rekord som den mestvinnende i verdenscupen i løpet av en enkelt sesong.

Seieren verdenscuplederen tok på sprinten i Anterselva, er hans tiende seier på 13 renn denne sesongen.

Det er identisk med hva Martin Fourcade gjorde i 2016/17-sesongen. Da tok franskmannen ti seire på sesongens 13 første renn.

FORNØYD MED EGEN INNSATS: Martin Fourcade var fornøyd med egen innsats selv om han havnet akkurat utenfor pallen på sprinten. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Imidlertid vant franskmannen kun fire av sesongens 13 siste renn.

Det betyr at Thingnes Bø har alle muligheter til å slå franskmannens rekord som den mestvinnende i løpet av en sesong med 14 seire.

– Jeg er sikker på at han slår rekorden hvis han fortsetter i samme fart, sier Fourcade til NRK, før han kommer med en advarsel:

– Jeg begynte å tenke på å slå rekorden selv, og da gikk jeg ikke like godt. Jeg var på pallen hele tiden, men jeg klarte ikke å vinne.

Kan slå Bjørndalen

På sprinten bommet Thingnes Bø én gang, men en fantastisk sisterunde i høyden sikret seieren. Ut fra siste skyting var Thingnes Bø ni sekunder foran Fourcade. I mål hadde avstanden økt til 21 sekunder.

Det var ingen selvfølge, forteller han.

– Det er vanvittig harde løyper her kontra i fjor. Det var forferdelig å gå.

Før Thingnes Bø kan ta rekorden til Fourcade, er det annen rekord han må ta. Den er det Ole Einar Bjørndalen som innehar.

I 2006/07-sesongen tok «Kongen av skiskyting» 12 verdenscupseire.

Det gjør ham til den nordmannen som har tatt flest verdenscupseire i løpet av en enkelt sesong.

Dobbelt norsk

Erlend Bjøntegaard ble nummer to etter å ha skutt to fulle hus og gått en forrykende sisterunde.

– Det var forferdelig vondt å gå den sisterunden. Det er en tøff løype og trått føre, så det suger kreftene ut av deg. Jeg har fortsatt vondt og nesten vanskelig for å prate på grunn av melkesyren, sa Bjøntegaard til NRK etter rennet.

– Jeg følte jeg åpnet veldig kontrollert og fikk meldinger på at jeg var et lite stykke bak Johannes, men det trenger ikke å bety så mye på en førsterunde, for da er man som regel med resten av feltet. Jeg likte veldig godt utviklingen på løpet. Det var et godt lagt opp løp.