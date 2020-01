Gråtkvalt Christiansen etter tragisk ulykke: – Sport blir uviktig

– Vi fikk vite at faren til Claude, som er en god venn, er savnet, så det er ikke så viktig med en 9.-plass i dag, sier en gråtkvalt Vetle Sjåstad Christiansen til NRK.

Faren til franske Fabien Claude, som endte på tredjeplass, er savnet etter en snøscooter-ulykke i Canada tirsdag, får NRK bekreftet av Frankrikes pressesjef.

Claude selv fikk beskjeden onsdag.

Tårene trillet da NRK intervjuet Christiansen i målområdet etter torsdagens 20 km i Pokljuka.

– Sport blir uviktig da?

– Ja, det blir det, også blir han nummer tre i dag, så det var en fin dag å bli nummer tre på for han, sier Christiansen, som ble nummer ni.

Johannes Thingnes Bø vant i comebacket etter «pappapermen», men også han var preget av tragedien som har rammet det franske laget.

– Det satte en demper på gleden, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

– Ville gjøre det bra for min far

Tredjeplassen i Pokljuka er Claudes første pallplass i verdenscupen.

Etter normaldistansen var han ordknapp da han fikk spørsmål om det som har skjedd med faren.

– I dag er en spesiell dag for meg. Jeg ville bare gjøre det bra for min far, sier Claude til NRK.

ORDKNAPP: Fabien Claude var ordknapp da NRK intervjuet ham etter torsdagens renn. Foto: Malin Jørnholt / NRK

– Jeg er fornøyd med mine egne prestasjoner, fortsatte Claude, før han la til at han ikke ønsket å snakke mer om det som har skjedd.

Claude drar hjem til Frankrike for å være med familien i morgen, opplyser Frankrikes pressesjef til NRK.

Martin Fourcade ble kun slått av Bø på normaldistansen, men var etter rennet mest opptatt av lagkameraten.

– Det var en veldig emosjonell dag for oss på det franske laget på grunn av det som har skjedd med faren til Fabien og jeg er så stolt av ham og laget, sier Fourcade til NRK og legger til:

– Vi driver med dette fordi det er lidenskapen vår, men ofte handler det om mye mer enn idrett. Det er når livet er vanskelig at man ser verdien av å ha folk som står ved din side. Jeg er så stolt av Fabien og det tror jeg faren hans også er, sier franskmannen.

– Fikk «pappaboost»

Kontrastene var dermed store etter normaldistansen i Slovenia.

I over en måned har Johannes Thingnes Bø stått over verdenscuprenn i vente på å bli far.

Det ble han forrige uke, og i tilbakekomsten i slovenske Pokljuka viste stryningen seg fra sin beste side.

– Det er «pappaboosten» som tar meg ti sekunder foran, sier Thingnes Bø til NRK etter seieren.

Thingnes Bø plaffet ned 20 av 20 blinker og gikk i mål på tiden 47:54.3.

– Det er helt utrolig å skru på så enormt. Det er mesterlig gjort, utbrøt NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

Det var flere som skjøt fire fulle hus, men ingen av dem klarte å hamle opp med nordmannen i sporet. Dermed vant Thingnes Bø 20-kilometeren i comebacket.

Det var flere gode norske prestasjoner. Hele fire nordmenn endte topp ti.

Best av de andre var Johannes Dale. Han ble nest best i sporet, men bommet én gang på siste stående. Dermed endte han på en femteplass, som nestbeste nordmann.

Tarjei Bø gjorde som Dale og bommet på siste skyting. Det holdt til en sjetteplass.

– Det var et kjempebra løp. Det var veldig artig også, fordi jeg kjempet med Johannes og Fourcade hele veien. Jeg følte at jeg yppet meg mot de to beste skiskytterne i verden, sier Bø.

Vetle Sjåstad Christiansen endte på niendeplass. Erlend Bjøntegaard endte på 33.-plass, mens Aleksander Fjell Andersen gikk inn til en 46.-plass.