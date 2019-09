Thingnes Bø kan miste ni viktige renn like før VM

Med tre verdenscuphelger, og oppladning til VM, er januar den aller viktigste måneden for skiskytterne. Men for Johannes Thingnes Bø er noe enda viktigere: han og kona Hedda skal blir foreldre til en gutt.

FØDSEL FORAN RENN: Johannes Thingnes Bø går en annerledes sesong i møte. Her på gavehandling i Frankrike til sin kommende sønn. Foto: Benjamin Bakken / NRK

– Jeg har veldig lyst til å være hjemme til fødselen, så jeg må lage forskjellige planer for januar, bekrefter han.

Uvanlig oppkjøring

Sesongen starter med tre verdenscuper før jul. I januar står Oberhof (9.-12.), Ruhpolding (15. – 19.) og Pokljuka (23. – 26.) på planen, med totalt ni konkurranser for herrene – seks av dem individuelle.

– Det er den aller største måneden, så å gå glipp av den er jo kjedelig, men når man sammenligner den med en fødsel, blir det liksom ikke så viktig, sier Thingnes Bø.

– Plan A er kanskje å stå over Oberhof, men gå de andre. Hvis det ikke går, så er plan B å stå over de to første, og plan C er å stå over alle, legger han til.

13. februar starter VM i italienske Anterselva. Nordmannen kan dermed miste flere muligheter til å få testet formen før sesongens høydepunkt.

– Alt annet blir uviktig. Det blir en måned som ikke kan sammenlignes med oppkjøring jeg har hatt før. Det blir jo spennende for konkurrentene, som ikke vet om jeg har fått smellen på hjemmebane eller er i de rosa skyene, sier 26-åringen og flirer.

JANUARFORM: Johannes Thingnes Bø vant fem av sju individuelle renn i januar forrige sesong. Nå kan det hende han står over en rekke renn fordi han skal bli pappa. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

– Kan være krevende

Han tror derimot ikke det vil bli problematisk å motivere seg til å få trent nok på egen hånd i Oslo.

POPULÆR: Johannes Thingnes Bø deltok i Martin Fourcades rulleskirenn i Frankrike i helgen. Foto: Hans Henrik Løken / NRK

– Og historien har vist, både i skiskyting og langrenn, at det er mange gode som velger å stå over renn før mesterskap. Begge deler kan funke like bra, mener stryningen.

NRK-ekspert Ola Lunde tør ikke spå hva konsekvensen kan bli ved eventuelt å stå over så mange konkurranser i en viktig periode.

– Det kan slå begge veier. Formmessig tror jeg ikke det vil være et problem, men å ha en baby i huset kan jo være krevende. Han vil også være veldig spent på hvordan han ligger an til VM om han ikke går noe, og det er viktig at han får noen dager i høyden for å tilpasse seg Anterselva på 1600 meter, sier Lunde.

– Jeg blir sjelden skikkelig spent, og ser ikke nedsidene før de er i gang, så nå ser jeg bare det positive, forteller Thingnes Bø, som også risikerer å miste muligheten til å vinne verdenscupen sammenlagt om han står over januarløpene.