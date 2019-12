Thingnes Bø hevder han har gitt opp verdenscupen allerede – Fourcade tror ikke på ham

Det var et sjeldent syn at Johannes Thingnes Bø ble knust i sporet på normaldistansen onsdag kveld. 26-åringen var hele 2.22 sekunder bak vinner Martin Fourcade bare i langrennstid, og endte til slutt på 10. plass.

I pressesonen etter rennet kunne forsesongens verdenscupvinner Thingnes Bø avsløre at han allerede har gitt opp kampen om samme tittel i år. Ikke på grunn av et svakt renn i Østersund, men fordi han skal bli far i januar.

– Ja, med tanke på fødsel på hjemmebane i januar så kan nok det bli tøft. Hvis ikke jeg hadde vunnet den gule trøya i fjor, så hadde det vært tøft om jeg mistet den gule trøya i allerede i dag, og da hadde jeg vært veldig innbitt på å få den tilbake igjen, sier han.

I KJEMPEFORM: Tarjei Bø har hatt en god start på sesongen og var Norges beste løper med 6. plass på normaldistansen. På sprinten søndag var han nest best bak lillebror Johannes. Foto: Anders Wiklund/TT / Anders Wiklund/TT

– Vanskelig å være borte lenge

Thingnes Bø tror han vil gå glipp av såpass mange skiskytterrenn i verdenscupen på grunn av fødselen, at han ikke har sjans til å stå igjen med den gule trøya når sesongen er ferdig.

I stedet tror han storebror Tarjei Bø (31) kan kjempe om sammenlagtseieren.

– Nå er nok Martin tilbake i gult neste uke, men jeg tror Tarjei har sjans til å følge ham etter jul også. Totalcupen i år hadde blitt vanskelig for meg uansett, men jeg tror både Tarjei og Martin er fysne på å kjempe om den. Og det er jo jeg og selvfølgelig.

Med onsdagens seier gikk Fourcade forbi Thingnes Bø på sammenlagtlista, og ni poeng skiller de to. Tarjei Bø er nest best i sammendraget, ett poeng foran broren. Likevel tror Fourcade det er Johannes som blir hans argeste konkurrent denne sesongen, til tross for fødselsplanene.

– Jeg vet han skal ha barn, men jeg har også to barn. Du tror du vil gi opp alt for babyen, men du er også et konkurransemenneske, sier franskmannen.

Han forteller at han dro på verdenscuprenn i Kontiolahti og Oslo i 2017/2018-sesongen, selv om kona kunne føde når som helst.

– Når det er konkurranse så brenner det under føttene, og det er vanskelig å være borte i lang tid.

Han påpeker at Thingnes Bø vil angre dypt om han ikke får med seg fødselen, men tror likevel det er lite sannsynlig at nordmannen vil klare å være lenge nok vekk fra verdenscupsirkuset til at den gule trøya er utenfor rekkevidde.

BLIR FORELDRE: Johannes Thingnes Bø og kona Hedda Kløvstad Dæhli Bø venter sitt første barn i januar. Bildet er tatt etter verdenscupseieren i Holmenkollen i mars. Foto: Terje Bendiksby

Vil feire jul i gul trøye

Selv om Thingnes Bø hevder å ha gitt opp sammenlagtseieren, håper han likevel å ha den gule ledertrøya når skiskytterne tar juleferie.

– Nå handler det for meg å glemme dette her (normaldistansen i Østersund). Så er det en sprint i Hochfilzen neste helg der jeg liker meg godt. Nå ligger jeg noen poeng bak Fourcade i totalen, så jeg får prøve å ta den tilbake. Jeg har lyst til å feire jul med gul trøye, forteller han.

Og kanskje er det akkurat dét Fourcade håper på også, slik at det kan bli en jevn kamp om tittelen.

– I 2018 var det mange tette løp mot Johannes, og han pushet meg hardere enn jeg kunne forestille meg, så jeg håper det blir det samme denne sesongen. Men jeg er ikke bekymret for Johannes etter i dag, han vil være tilbake i toppform til sprinten i Hochfilzen.