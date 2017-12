Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Dette er kanskje det beste løpet jeg har gjort noen gang, sa Johannes Thingnes Bø til NRK etter den overlegne seieren.

For Johannes Thingnes Bø traff tjue blinker, og gikk også fra alle i langrennssporet.

Slikt blir det suverene seire av.

– Fra starten av prøvde jeg bare å gå så fort jeg kunne.

Slo knoke og applauderte publikum

Og det så man på sekunderingene. Helt fra start økte Thingnes Bø forspranget han hadde på 21 sekunder til Martin Fourcade fra fredagens sprint.

Det ble nærmest en æresrunde å regne for Thingnes Bø inn mot mål. Stryningen tok seg tid til å både applaudere publikum, og slå knoke med trener Egil Kristiansen langs løypen.

– Dette har vi aldri sett før, sa, NRK-kommentator, Andreas Stabrun Smith.

For det var et folkehav i franske Annecy i dag. Selv om publikum nok ønsket at Fourcade skulle vinne måtte de applaudere den suverene vinneren inn til mål.

– I dag hadde jeg såpass stor luke etter siste skyting at de heiet også litt på meg, sa en strålende blid Thingnes Bø i målområdet.

– Minst like god som jeg var sist sesong

Det er den attende verdenscupseieren totalt for Thingnes Bø, og den femte så langt i år.

– Han er i en helt egen klasse, og er kanskje bedre enn det vi har sett fra noen andre skiskyttere noensinne, utbrøt Stabrun Smith i det Bø gikk i mål.

For Martin Fourcade, ble det ikke den dagen han så for seg. Franskmannen kom altså inn til andreplass over ett minutt bak Thingnes Bø, og bommet både på tredje og fjerde skyting.

– Johannes er minst like god som jeg var sist sesong, sa Fourcade som tok VM-gull i fjor.

– Det er store ord i så fall, han var vanvittig god i fjor, sier Thingnes Bø om Fourcades lovord.

Bjøntegaard med superløp

Også Erlend Bjøntegaard vartet opp med et godt løp i Annecy i dag. Bjøntegaard avanserte hele femten plasser fra sin 25. plass til 10. plass.

Hadde det blitt fullt hus på siste skyting kunne det også sett enda bedre ut for nordmannen.

– De har litt å velge i sånn som det står nå. Hadde det vært opp til meg så hadde jeg valgt meg selv, sa Bjøntegaard til NRK om det kommende OL-uttaket.