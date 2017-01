Thingnes Bø har fått stafettnekt: – Som å være en villhund i bånd

– Det er et knallhardt regime, forteller Johannes Thingnes Bø (23) til NRK.

Landslagsledelsen i skiskyting nekter en friskmeldt Thingnes Bø å gå onsdagens stafett i tyske Rupholding.

I forrige uke ble nordmannen sendt hjem fra Oberhof på grunn av feber. Etter noen rolige dager hjemme i Oslo er nordmannen pigg igjen og klar for verdenscupen.

Villhund i bånd

Men Thingnes Bø blir ikke å se i sporet før på fredagens sprint.

– Trenerteamet og Egil Kristiansen hadde andre tanker. Da må jeg bare føye meg etter det, fortsetter skiskytteren til NRK.

BREMSE: Landslagstrener Egil Kristiansen vil ikke risikere noe før VM som starter om under én måned. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Hvordan føles det for deg som ønsker å gå?

– Det er bare kjedelig. Det er som å være en villhund i bånd hos eieren sin. Jeg føler jeg står litt i bås akkurat nå. Jeg er klar til å bli sluppet løs til fredag, sier nordmannen.

Thingnes Bø vil derfor trene lett frem til fredag for å samle overskudd. Rupholding er et sted 23-åringen pleier å trives godt. To verdenscupseiere har han tatt der.

Landslagstrener Egil Kristiansen forteller til NRK at han liker den offensive innstillingen til skiskytteren, men frykter konsekvensene om de ikke bremser 23-åringen nå, selv om han er frisk.

Om under én måned starter VM. Der er tankene til landslagstreneren.

– Hadde det vært en VM-stafett i dag hadde han gått. Det er ting som skjer senere i vinter som vi må ta på alvor for å prøve å få folk til å være i best mulig form da, forteller Kristiansen.

Vet aldri med hotellstandarden i Europa

Tarjei Bø og Tiril Eckhoff stod i likhet med Thingnes Bø over verdenscupen i Oberhof på grunn av sykdom som oppstod i eller i etterkant av julefeiringen.

OPPFORDRING: Halvard Hanevold oppfordret skiskytterne til å legge julefeiringen til Mellom-Europa neste år. Johannes Thingnes Bø er ikke fremmed for tanken, selv om han foretrekker å dra hjem til Stryn. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

Det fikk NRKs skiskytterekspert Halvard Hanevold til å reagere og ba utøverne om å legge julefeiringen til Mellom-Europa. Spesielt med tanke på OL-sesongen neste år. Dette for å unngå sykdom.

– En vet aldri med den hotellstandarden nede i Europa om han/hun på bordet ved siden av deg er frisk heller. Det er ikke noe jeg går rundt og tenker på. En tar sine forholdsregler, men jeg er ikke den som går rundt og tenker på det hele tiden heller, forklarer nordmannen.

Thingnes Bø vil ikke helt avskrive det å ta julefeiringen i Mellom-Europa, men trives best hjemme.

– Vi reiser hele året og hvis vi skal se venner og familie må det være når vi har fri. Julen er en av de får periodene vi har muligheten til det. Da tar jeg den uansett om jeg blir syk, forklarer skiskytteren.