Thingnes Bø frykter nedskjæringer: – En ond sirkel

NRK skrev lørdag om pengekrise på skiskytterlandslaget, og at Norges Skiskytterforbund (NSSF) ennå ikke har fått på plass en generalsponsor etter at DNB valgte å trekke seg.

– Det er en litt ond sirkel, fordi at hvis du ikke klarer å få inn nok penger, så får du et dårligere team og mest sannsynlig et dårligere resultat. Og dårlige resultater gir ikke akkurat fornøyde sponsorer, sier Johannes Thingnes Bø.

Etter det NRK erfarer kan NSSF mangle 10–15 millioner kroner etter den kommende sesongen om de ikke skaffer mer sponsormidler. Det vil sannsynligvis gå hardest utover utviklingslandslagene, noe som bekymrer Tarjei Bø.

– På kort sikt har vi et veldig bra elitelag, men hvis vi legger ned junior- eller rekruttlag er det kanskje færre som har råd til å satse. Da kan det bli tynnere i rekkene fremover, og plutselig sitter de hjemme i sofaen og tenker at det ikke er så morsomt å se skiskyting lenger.

ER BEKYMRET: Tiril Eckhoff sier hun flere ganger har bedt skiskytterforbundet om å kutte andre steder enn i utviklingslagene. Foto: FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP

– En «utgiftspost»

Skiskytterforbundet trappet opp satsingen på utviklingslag i fjor ved å starte opp et juniorlandslag for kvinner. Tiril Eckhoff håper satsingen kan fortsette, men har selv erfart at rekrutt- og juniorlandslag ofte rammes hardt når økonomien er trang.

– De har jo kuttet der mange ganger før, og særlig på jentesiden.

Hun forteller at det tidligere har oppstått «hull», perioder uten norske skiskyttere i toppen, når skiskytterforbundet har kuttet junior- eller rekruttlag.

– Det ble et stort hull mellom Tora Berger og meg, og der kuttet de jo et rekruttlag. Nå er det et stort hull mellom meg og Ingrid (Landmark Tandrevold journ.anm.) og der var det også et rekruttlag som ble kuttet.

– Det er fort gjort å tenke at det er en utgiftspost, men det er fremtiden i norsk skiskyting man kutter i, sier hun.

Hjelmeset er optimistisk

Den kommende sesongen står ikke i fare, men landslagssjef Per Arne Botnan har bekreftet at det vil gå utover rekrutteringen neste år om ikke sponsormidlene kommer på plass innen mai.

OPTIMISTISK: Sports- og markedssjef Odd-Bjørn Hjelmeset tror ikke det er noen fare for store kutt neste sesong. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Sports- og markedssjef Odd-Bjørn Hjelmeset sier at sponsorinntektene per nå ligger på samme nivå som i fjor, men at den økte satsingen på utviklingslag gjør at man har behov for mer.

Han har tidligere fått kritikk for å ha «sovet i timen» når det gjelder å finne en ny generalsponsor, men sier selv at han ikke er bekymret for den økonomiske situasjonen.

– Det er lenge til mai. Så vi får inderlig håpe at når vi kommer dit, så har vi millionene vi trenger. Jeg tror dette kommer til å gå veldig fint.