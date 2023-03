Thingnes Bø fikk revansje – suveren på NM-fellesstarten

Johannes Thingnes Bø måtte se seg slått av rekruttløperne Sverre Dahlen Aspenes og Vetle Rype Paulsen på fredagens NM-sprint. Men når distansen var fellesstart lørdag, var det ingen som kunne tukte verdens beste skiskytter.

Med feilfri skyting og en tempoøkning i sporet på de to siste rundene vant Thingnes Bø med 33,7 sekunder og sikret seg kongepokalen.

– Han er helt suveren. Da er det bare å gå seg ned og glede seg til kongepokal, kommenterte NRKs Andreas Stabrun Smith.

Selv kaller han det en verdig avslutning på en fantastisk sesong å vinne kongepokalen.

– Det er stort. Det var motivasjonen i dag. Det er noe spesielt å vinne kongepokal, sier Thingnes Bø til NRK.

Fredagens NM-overraskelse, Sverre Dahlen Aspenes, viste styrke på sisterunden og gikk fra Sturla Holm Lægreid og Vetle Sjåstad Christiansen og sikret sølvet.

– Jeg tok et blikk tilbake ut fra standplass og så at jeg hadde ti meter. Tenkte det var kult å gå med en gang, og så bare gikk jeg alt jeg hadde opp bakken for at de ikke skulle hente meg igjen. Digg å høre at de ikke kom opp, sier Aspenes fornøyd.

De to landslagsløperne fikk det tungt på sisterunden, og fikk besøk av Espen Uldal. Men på oppløpet viste Sjåstad Christiansen hvem som er Norges ankermann, og sikret bronsemedaljen.