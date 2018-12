Stryningen har slite med sjukdom i sesongoppkøyringa. Men i dag var det lite å spore av problema i oppkøyringa.

– Det skjer noko med kroppen min når det er verdscup. Eg kjenner det liksom i kroppen når eg legg meg i senga. Ein rar følelse, seier Thingnes Bø til NRK.

Stolt storebror

Tarjei Bø imponerte også med eit sterkt løp i dag. Ein bom og fjerdeplass er ein stor opptur. I går skaut han seg ut av konkurransen alt på første liggande.

– Ein god dag for familien Bø i dag. Eg er ein stolt bror i dag, seier eldstemann til NRK etter rennet.

– Johannes er alltid den som er dårlegast på trening og alltid god i konkurranse. Då vaknar dyret i han. Han er den utøvaren som leverer best når det gjeld, seier storebroren.

STOLT: Storebror Tarjei Bø var imponert over veslebroren i dag. Han imponerte også sjølv med ein sterk 4.-plass. Foto: Darko Bandic / AP

– Han har ikkje hatt den beste oppkøyringa, men viser at når vinteren er her, så er han på plass, seier landslagskollega Lars Helge Birkeland som lar seg imponere over Thingnes Bø i dag.

Stor norsk dag

Og det er ingen tvil om at det var andre takter av dei norske skiskyttarane i dag. Sindre Pettersen leverte ein veldig imponerande innsats og kom i mål til ein sterk sjetteplass.

– Heilt rått. Det var ein fantastisk oppleving. Litt tungt mot slutten. Veldig sliten, men ei sjuk oppleving, seier ein svært nøgd 22-åring etter målgang.

Henrik L'Abée-Lund fekk også revansj frå gårsdagen skuffande sesongstart. Med fult hus på standplass kom han i mål berre 35,8 sekund bak Thingnes Bø.

Erlend Bjøntegaard kom i mål på ein 21.-plass og Lars Helge Birkeland var nok ikkje heilt nøgd med sin 25.-plass.

Like bra gjekk det ikkje på standplass for Vetle Sjåstad Christiansen. Frå fult hus i går måtte han i dag gjennom heile seks strafferundar. Men om han svikta i sporet i går leverte han i dag sjuande beste tid i sporet. Likevel måtte han ta til takke med ein 78.-plass.

Gårsdagens vinnar Fourcade hadde ein dårleg dag og sleit i sporet. Han enda i mål godt over eit minutt bak stryningen og måtte ta til takke med ein 24.-plass.

Landsmann Antonin Guigonnat sikra derimot landet si ære med 2.-plass på sprinten, 16,1 sekund bak Thingnes Bø. Tredjeplassen gjekk til russiske Aleander Loginov.

Johannes Thingnes Bø skaut seg vekk under sesongopninga i går på 20 kilometer individuelt, men imponerte i langrennssporet og klarte då til slutt ein sjuandeplass. På det som var ein ganske skuffande dag for dei norske skiskyttarane.