Suveren verdenscupleder og i knallform etter det han omtaler som sin beste juleperiode noen gang. I Oberhof håper Johannes Thingnes Bø å sikre 2019s første verdenscupseier.

– Når Fourcade ikke har fulgt opp i år har jeg vært litt ensom framme der, så vi får håpe de andre har lagt inn enn god jobb i jula slik at det blir «tightere» i konkurransene nå på nyåret, sier stryningen.

Han har vunnet seks av de syv siste verdenscuprennene han har deltatt i, og langrennstidene har aldri vært bedre.

– I fjor var han 20 sekunder raskere enn Fourcade på sprint. Nå er det mye mer enn det, forteller landslagstrener Egil Kristiansen.

Sammenlignes med Dæhlie

Det er ikke bare den franske skiskytterstjernen som sliter med å holde følge med Thingnes Bø i år. Kristiansen kan fortelle at Johannes Thingnes Bø har økt i forhold til de andre norske eliteløperne, og at langrennstidene aldri har vært mer stabile enn de har vært det siste året.

FORNØYD: Egil Kristiansen er imponert over hva Thingnes Bø har fått til denne sesongen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det gjelder riktignok i konkurranse.

– Han er sjeldent best på trening, og mange av de andre er bedre på enkeltting, sier Kristiansen.

Både Kristiansen og NRKs ekspert Torgeir Bjørn trekker paralleller til en annen stor norsk idrettsutøver som var rask på ski: Bjørn Dæhlie.

– Dæhlie var heller ikke best på trening, men når det kom til store mesterskap og det virkelig gjaldt, da slo killerinstinktet inn og han tok seg helt ut. Det killerinstinktet Dæhlie hadde har også Johannes, sier Kristiansen.

– Bjørn gikk tøft ut i konkurransene og satte konkurrentene på plass fra start. Det samme gjør Johannes. Han går førsterundene mye fortere enn de andre og tar seg helt ut. Han går nesten i svime, så sliten er han på sisterunden, legger Torgeir Bjørn til.

SUKSESSRIK: Bjørn Dæhlie har åtte OL-gull og ni VM-gull som langrennsløper. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Holder farten løpet ut

Thingnes Bø tar det som et stort kompliment at han blir sammenlignet med et av sine store idoler fra barndommen. Også han ser likheter mellom seg selv og Dæhlie da han var på sitt beste.

– Det er jo slik jeg gjør løpene mine. Jeg brenner til fra start, forklarer han.

Nå er det ikke lenger bare førsterundene hans det lukter svidd av. På sprinten i Nove Mesto før jul, hadde han også best tid av samtlige på sisterunden.

– Da begynner vi å snakke. Når jeg har best førsterunde og best sisterunde, da har jeg begynt å få den formen jeg vil ha.