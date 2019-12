– Det er jo alltid godt (å vinne). Vi vinner litt annet hvert renn her. Men nå viser vi at vi er tilbake og kjemper mot franskmennene, sier Johannes Thingnes Bø til NRK etter at stafettseieren var sikret.

– Det er så deilig. Vi elsker å vinne, kommenterer storebror Tarjei Bø.

De to siste etappene ble et oppgjør mellom Norge, Sverige, Frankrike og Italia.

Tarjei Bø, som gikk den nest siste etappen, førte Norge opp i ledelse etter trygg skyting på både liggende og stående.

Bø måtte bruke kun ett ekstraskudd på begge seriene og ved veksling til lillebror og ankermann Johannes Thingnes Bø var Norge 11 sekunder foran Frankrike.

Dermed var det duket for stjernekamp mellom Thingnes Bø og Martin Fourcade på siste etappe.

– Jeg fikk jo det utgangspunktet jeg ville ha, sier Thingnes Bø.

Spennende avslutning

Thingnes Bø måtte bruke ett ekstraskudd på liggende, mens Fourcade leverte perfekt skyting. Dermed tapte nordmannen dyrebare sekunder. 11 sekunder ble redusert til åtte da de to rivalene gikk ut fra standplass.

Nordmannen gikk imidlertid fort i sporet, mens franskmannen tapte tid frem mot siste skyting.

På stående måtte en presset Thingnes Bø bruke ett ekstraskudd, mens Fourcade leverte en perfekt kanonserie på stående skyting.

Johannes Thingnes Bø bommer på liggende og Martin Fourcade henter mange sekunder på stafetten. Du trenger javascript for å se video. Johannes Thingnes Bø bommer på liggende og Martin Fourcade henter mange sekunder på stafetten.

For rask for Fourcade

Franskmannen greide likevel aldri å hente inn Johannes Thingnes Bø i sporet, som dermed kunne sikre stafettseieren for Norge.

Frankrike endte på andreplass, mens det italienske laget kom på tredjeplass.

– Det å kunne sette dem litt på plass og jekke dem litt ned, gjør litt godt, sier Erlend Bjøntegaard.

Johannes Dale og Bjøntegaard gikk henholdsvis første og andre etappe for Norge.

Det ble to bom fra Dale og tre bom for Bjøntegaard, men nordmennene hentet seg greit inn med ekstraskuddene.

– Jeg gjennomførte på en brukbar måte, men ble litt «shaky» på stående, med to ekstraskudd. Men jeg klarte meg greit ut av det, sier Dale.

– I dag var det en stor utfordring på skytebanen, med voldsom vind, forteller Bjøntegaard.

Dale, som debuterte for Norge, fikk skryt av veteranen Tarjei Bø.

– Han er en debutant på laget som leverte som om han var mest rutinert av oss alle. Det la lista for oss andre og så fulgte Erlend, jeg fulgte opp og så tok Johannes å ydmyket Fourcade. Det var en nydelig dag for Norge, sier 31-åringen.