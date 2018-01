Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Yes, deilig! utbrøt Johannes Thingnes Bø til NRK etter målgang.

For da stryningen bommet på den siste skytingen kom Martin Fourcade som et fransk lokomotivtog og jaktet seier.

På den tredje skytingen var det Fourcade som ledet, men verdenscuplederen bommet to ganger, og havnet langt bak. Han gikk likevel meget fort i sporet og skjøt også fullt hus på siste skyting.

– Det er ikke artig, sa Thingnes Bø om hvordan det er å ha Fourcade jaktende bak seg på en sisterunde.

– Den siste runden ble veldig spennende. Jeg tenkte ikke så mye på Johannes for jeg visste at han kom til å vinne, sa Martin Fourcade til NRK etter rennet.

NORSK BOM: Her gjør Johannes Thingnes Bø fellesstarten spennende. Du trenger javascript for å se video. NORSK BOM: Her gjør Johannes Thingnes Bø fellesstarten spennende.

– Verdens beste følelse

På den tredje runden gikk Thingnes Bø ut i ledelse hele 42 sekunder foran Fourcade. Da gikk stryningen fort for at luken skulle holde seg. Det førte til at han også bli stiv på sisterunden.

– I de siste bakkene så ble jeg stiv, men jeg prøvde å gå jevnt slik at jeg hadde krefter over toppene, forklarte 24-åringen.

Der det norske gullhåpet i OL tidligere i sesongen har vært helt suveren i langrennssporet har Fourcade denne helgen vært i en egen klasse.

– Jeg har ikke følt meg like rå denne uken. Selv om jeg ikke er rasket i dag så vinner jeg, og det er verdens beste følelse.

– Fordelen han (Thingnes Bø) hadde i starten av sesongen i skisporet er nå på min side, men i dag var han den beste skiskytteren, sa Fourcade om sin egen langrennsfart.

FRANSK BOM: Her bommer Fourcade to ganger og havner langt bak. Du trenger javascript for å se video. FRANSK BOM: Her bommer Fourcade to ganger og havner langt bak.

Sjette seier for sesongen

Av tolv individuelle konkurranser har Thingnes Bø vunnet seks og Martin Fourcade har vunnet fem. Den siste seieren tok Tarjei Bø.

– Det er imponerende at to utøvere har vunnet nesten alle konkurransene i år. Det er en spennende kamp, mener Fourcade.

Franskmannen mener at gullene i OL kommer til å stå mellom de to som har kjempet om verdenscupseirene hele sesongen. Det mener også Thingnes Bø.

– Det har det gjort hittil i år, og det kommer det til å gjøre i OL også, sier han.