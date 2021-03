27-åringen kom inn på standplass før lagkamerat og sammenlagtrival Sturla Holm Lægreid, plaffet ned fire av fem blinker, og gikk ut med et forsprang på over 30 sekunder på skiskytterkometen.

Det ga han aldri fra seg, og dermed sikret Thingnes Bø seg sammenlagtseieren i verdenscupen for tredje sesong på rad.

VERDT DET: Her er beviset på at Thingnes Bø er sesongens beste skiskytter. Den tittelen var ikke billig. Foto: ANDERS WIKLUND / AFP

Rett etter målgang åpner han opp om hvor mye totalseieren betyr for ham, og ikke minst: Hvor mye det har kostet å kjempe for den.

– Det er en fyr som har plaget meg mentalt, sier 27-åringen med glimt i øyet, og referer til årets komet Sturla Holm Lægreid.

– Sturla har vært helt enestående i hele år. Han har presset meg til mitt ytterste. Jeg har fått kjent på en konkurranse som jeg ikke har kjent på før på den måten. Jeg tror ikke jeg var helt forberedt på at en sånn som han skulle komme frem og kjempe allerede nå, fortsetter han.

– Jeg er helt på bristepunktet

Thingnes Bø forteller at sammenlagtduellen har vært svært krevende mentalt, at han er mer lettet enn glad etter dagens bragd, og at han nå føler seg tom.

– Jeg er helt på bristepunktet, forteller han ærlig.

– Hvordan har du hatt det den siste tiden?

– Det er dette som kanskje har gjort at jeg ikke har klart å presse meg opp til de toppresultatene som jeg har hatt før. Verdenscupen totalt har vært et hovedfokus for meg, og det har gjort at jeg ikke har klart å fokusere på hvert enkelt skirenn, tror sammenlagtvinneren.

– Det har vært uutholdelig, oppsummerer han.

Thriller-sesong

Offisielt ledet Thingnes Bø verdenscupen totalt med fire poeng på Sturla Holm Lægreid før dagens fellesstart, men etter å ha strøket de fire svakeste resultatene til de to lagkameratene, var ledelsen uoffisielt ett poeng i sistnevntes favør.

Det hele kan virke både kaotisk og uoversiktlig, men premissene var sånn tålelig klare: Den av dem som kom først i mål på fellesstarten, kom til å vinne verdenscupen sammenlagt.

I tillegg hadde ikke Lægreid råd til å bli svakere enn nummer åtte, uavhengig av Thingnes Bøs resultat. Det skyldes reglene som sier at man kan stryke sine svakeste resultater, og en 9.-plass eller svakere for Thingnes Bø ville ha havnet i bunken av renn som skulle strykes.

Slik kåres en sammenlagtvinner Foto: Primoz Lovric / NTB Ekspandér faktaboks Hver løper skal stryke sine fire dårligste resultater før totalpoengsummen i verdenscupen regnes ut. Dette er nytt av sesongen. Før rennene i Östersund skildte det dermed kun sju poeng mellom Johannes Thingnes Bø (914 poeng) og Sturla Holm Lægreid (907). Fredagens resultater gjorde at Bøs forsprang ble redusert til fem poeng, og lørdagens jaktstart gjorde at Lægreid uoffisielt ledet med ett poeng sammenlagt før alt skulle avgjøres søndag.

Levde farlig

Kamphanene entret standplass temmelig likt til første skyting, der lillebror Bø bommet én gang, mens rivalen fylte.

Den andre skytingen endte med én bom fra hver av dem, og på første stående skyting bommet Lægreid, mens Thingnes Bø fikk ned alle blinkene. Med det var alt snudd, og Bø hadde sju sekunders forsprang på landsmannen - og dermed også overtaket i fellescupen totalt.

Det forspranget doblet han frem til siste skyting, der altså alt ble avgjort.

– Jeg er egentlig veldig fornøyd med sesongen og avslutning, selv om det ikke ble den store kula, sier Lægreid etter å ha tapt duellen mot lagkameraten.

– Det er et renn jeg kommer til å huske resten av livet, fortsetter han.

Superkometen tillater ikke seg selv å være skuffet.

– Nei, jeg tror ikke jeg har lov til å være skuffet når jeg ligger som nummer to i verdenscupen totalt, har fire VM-gull og sju verdenscupseire. Det er helt ekstremt, det jeg har fått til, ramser han opp.