Thingnes Bø avslører nytt våpentrøbbel like før OL

Et av Norges største OL-håp fikk en opptur på normaldistansen i Italia torsdag. For selv med tre bom, var langrennstiden best av samtlige og Johannes Thingnes Bø ble nummer fire.

– Jeg følte meg veldig bra, og følte jeg klarte å restituere bra underveis i løpet. Det har jeg ikke følt før i år. Jeg er veldig lettet og veldig sliten, men jeg tror dette er starten på noe bra, forteller han etter rennet, der storebror Tarjei ble nummer to - kun slått av russiske Anton Babikov.

28-åringen har følt på mye frustrasjon denne sesongen og håpet på et mirakel etter forrige verdenscuprenn. Det som nok i hvert fall ikke lå i planene for å finne formen, var uventet trøbbel med våpenet.

For han reiste hjem til Norge fremfor å bli med resten av skiskytterlandslaget på høydesamling, og under trening på Sjusjøen forrige uke knakk en spesialtilpasset plate han bruker som støtte på liggende skyting.

– Jeg tror det er et tegn fra oven om at en endring måtte til, sier stryningen til NRK på plass i italienske Anterselva.

NEDOVER: Sesongen 2018/19 hadde Johannes Thingnes Bø en treffprosent på 93 på liggende skyting. Sesongen etter hadde den falt til 89, deretter 86, mens han nå treffer på bare 81 prosent av liggendeskuddene. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

– Sjelden optimalt

Det er nettopp på liggende skyting Thingnes Bø har hatt størst utfordringer så langt i sesongen, og mannen som tidligere var verdens beste liggendeskytter, står bare med 81 i treffprosent.

– Heg tror han er blitt «lost» på liggende. For det er ganske lett og litt matematikk. Nå handler alt om å bygge selvtillit med Johannes, og vi tar det steg for steg, sier skytetrener Siegfried Mazet.

NY DEL: Johannes Thingnes Bø måtte skifte ut en del på våpenet da han var hjemme. Under trening i Anterselva onsdag brukte han tid på å teste det ut. Du trenger javascript for å se video. NY DEL: Johannes Thingnes Bø måtte skifte ut en del på våpenet da han var hjemme. Under trening i Anterselva onsdag brukte han tid på å teste det ut.

Den nye platen er litt smalere enn den han brukte tidligere.

I fjor gjorde 28-åringen store endringer på våpenet like før VM, og lyktes ikke helt med det da. Treneren har også bedt elevene unngå justeringer under sesongen, men nå ble altså Thingnes Bø tvunget til å forandre en del.

– Det er sjelden optimalt. Til VM laget han en helt ny stokk og mente den var fantastisk, og så fungerte det ikke i konkurranse, så har han i grunn prøvd og justert uten å få det optimalt, mener NRK-ekspert Ola Lunde.

Håper på kjærlighetshistorie

Thingnes Bø mener han har brukt tiden hjemme på hytta med familien som «en ekte toppidrettsutøver», og langrennsformen fikk han i hvert fall gode svar på i det første av tre renn i Italia.

– Det var veldig bra at dette ikke skjedde i OL. For jeg fikk god hjelp fra børsemakeren på Lillehammer, to dager før avreise nå. Så får vi se hvordan det går, forteller han.

TRAFF ETTER TRØBBEL: Johannes Thingnes Bø åpnet normaldistansen med fullt hus på liggende. Du trenger javascript for å se video. TRAFF ETTER TRØBBEL: Johannes Thingnes Bø åpnet normaldistansen med fullt hus på liggende.

I det første rennet ble det altså fullt hus på første liggende, to bom på stående, så én liggendebom og feilfritt på siste skyting.

– Så er det kjedelig (med våpenproblemer journ.anm.), men sånn er det, og vi får håpe det blir en kjærlighetshistorie med happy ending. Jeg krysser fingre for det.

Broren fikk kule

Også Tarjei Bø fikk en god følelse på 20-kilometeren, og selv om han bommet to ganger på siste stående, så tok han andreplassen. Samtidig sikret han seg seieren i normaldistansecupen - siden distansen bare gås to ganger i verdenscupen denne sesongen.

– Det er stas. Det er den eneste jeg mangler i samlinga mi, så det er en bonus. Nå har jeg den, så gamlingen kan fortsatt slå fra seg. Det var en kjempegod dag på alle måter, sier Tarjei Bø.