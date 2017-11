Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

24-åringen skjøt feilfritt på 20-kilometeren i Östersund torsdag, og ledet hele veien. Allerede etter første skyting hadde Thingnes Bø 10 sekunder ned til Fourcade - den desiderte eneren forrige sesong.

Det ble til 17,2 sekunder etter andre skyting, 20,6 etter tredje og hele 2 minutter og 14 sekunder i mål.

Fourcade, som normalt sett har trivdes godt i Östersund, skrudde opp tempoet på siste skyting, men endte da opp med to tilleggsminutter.

– Det var befriende å se ham bomme på den siste skytingen. Han behersker ikke det der, vet du, sier Bø til NRK og ler.

Ekspertros

Torsdagens seier var hans første på normaldistanse noensinne. Veien til suksess var ifølge vinneren selv derimot å skyte som om han ikke gikk normaldistanse.

– Jeg ville ikke skyte saktere selv om konsekvensene blir større. Planen var å være ferdigpustet før jeg kom inn på matta, slik at jeg ikke trengte å bruke ekstra tid der. Jeg ville være offensiv, og løste det veldig bra, sier Bø.

Han forteller at han underveis i rennet ikke hadde noen spesiell god følelse.

– Det føltes ikke så bra ute i løypa. Det var et vanvittig tungt og tregt føre. Det ble et lureløp der skytingen var viktig. Hodet var helt på riktig plass i dag, og da ble det et kjempeløp til slutt. Nå får jeg nyte dette i dag og så fokusere på sprinten lørdag, sier Stryn-gutten.

– Fantastisk! Det er rått! Fourcade hadde ikke vunnet med fullt hus i dag. Johannes har utviklet seg til å bli en fantastisk skiskytter, også på normaldistanse, sier NRK-ekspert Halvard Hanevold.

Bjørndalen med 19 treff

Emil Hegle Svendsen åpnet også friskt i sporet, men pådro seg én bom på hver av de stående skytingene. 32-åringen klarte dermed ikke å hevde seg helt i tetsjiktet, men ble likevel nest beste nordmann. I mål var han to minutter og 43 sekunder bak lillebror Bø.

Ole Einar Bjørndalen skjøt én bom totalt, men slet litt med tempoet i sporet. Veteranen fra Simostranda kom i mål 3.43,7 bak vinneren. Han ble blant annet slått av Lars Helge Birkeland (to bom).

– Det går litt for sakte med Ole. Her er det en jobb å gjøre, konkluderte Hanevold.

Tarjei Bø åpnet med fullt hus, men endte til slutt med tre bom totalt. Det samme gjorde Henrik L'Abée-Lund.