– Jeg synes det er synd. Det er defensivt og kortsiktig tenkt av Skiforbundet, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland og får støtte av Therese Johaug.

– Milla har vært overlegen i hele år, og burde få matchet seg mot de beste i verden. Rennet er bare en halvtime unna der hun bor, og ville vært en motivasjons-boost for henne inn mot sommeren og årene som kommer, mener hun.

De snakker om Milla Grosberghaugen Andreassen, som av mange pekes ut som en av fremtidenes store, norske skiløpere.

Bækkelaget-løperen kom på 5. plass under sprinten i senior-NM tidligere denne sesongen, og i junior-VM tok hun sølv på den klassiske sprinten. Likevel er hun ikke blant løperne som får gå tirsdagens bysprint i Drammen.

Uttak til sprinten i Drammen Ekspandér faktaboks Kvinner:

Hedda Østberg Amundsen, Hedda Bakkemo, Kristin Austgulen Fosnæs, Ingrid Andrea Gulbrandsen, Maria Hartz Melling,Julie Myhre, Mathilde Skjærdalen Myhrvold, Kristine Stavås Skistad, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng. Menn:

Harald Østberg Amundsen, Harald Astrup Arnesen, Pål Trøan Aune, Ansgar Evensen, Pål Golberg, Lars Agnar Hjelmeseth, Johannes Høsflot Klæbo, Even Northug, Mats Opsal, Sindre Bjørnestad Skar, Erik Valnes, Sivert Wiig.

Sammenlignes med Ingebrigtsen og Ødegaard

Andreassen var blant utøverne som ble diskutert i forbindelse med uttaket. Tre gull og ett sølv i junior-VM er sjeldent gode resultater, men denne gangen spilte 17-åringens unge alder i hennes disfavør.

I helga ble det gått Norgescup i Brumunddal, hvor juniorer født i 2003 og 2004 fikk delta. Rennet ble også brukt som et uttaksrenn til sprinten i Drammen. Andreassen er født i 2005 og fikk derfor ikke muligheten til å gå det viktige rennet.

Johaug mener at Skiforbundet likevel burde klart å finne en åpning for Andreassens deltakelse.

– Det er defensivt. Her burde Skiforbundet bruke mer skjønn. Ja, hun er ung, men hallo? Jakob Ingebrigtsen vant EM-gull som 17-åring, Martin Ødegaard dro til Real Madrid i ung alder. Det har gått bra med dem, poengterer NRKs ekspert.

Andreassens trener Kari Vikhagen Gjeitnes følger stortalentet tett. Hun sier at eleven hadde vært god nok til å gå i Drammen, men har samtidig stor forståelse for situasjonen Skiforbundet står i.

– Det hadde vært kult og fått sett henne i Drammen, men jeg sender ikke en sint e-post til Skiforbundet på grunn av det. Jeg skjønner hvorfor hun ikke er tatt ut, hun vil få mange sjanser i årene som kommer. Hun er ikke kvalifisert, og så handler det litt om at hun skal matches forsiktig, sier Vikhagen Gjeitnes.

Johaug fikk prøve seg tidlig

Aukland drar paralleller til Therese Johaug og Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som begge fikk prøve seg mot de aller beste i ung alder. Langrennseksperten mener at man burde gripe muligheten denne gangen også.

– Jeg tenker at vi har en unik mulighet til å følge opp et ungt talent på en langsiktig måte. Selv om Milla er ung og har to år igjen som junior, har vi sett av erfaring at unge løpere har godt av å få matchet seg tidlig, sier langrennseksperten.

Johaug snakker av erfaring, og sier at tidlig matching mot de aller beste var en viktig del av hennes tidlige karriere. Hun fikk måle seg mot Marit Bjørgen, gå verdenscup og allerede 18 år gammel fikk hun sjansen i et senior-VM og tok bronse.

– Jeg presterte i etterkant av det også, og det ga meg motivasjon og inspirasjon å se at det var mulig. Det var da jeg skjønte at jeg kunne ha en lang karriere foran meg, forteller hun.

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad svarer på kritikken og sier det alltid er krevende å ta ut lag til verdenscupen, spesielt når de må sammenligne utøvere som ikke går mot hverandre i relevante uttaksrenn.

– Denne gangen kom Milla på feil side av uttaksstreken. Men jeg er mektig imponert over det Milla har fått til i vinter, og hun tar med seg nye erfaringer fra både internasjonale mesterskap og deltagelse i senior-NM. Holder hun seg frisk og rask er jeg trygg på at dette er en utøver vi får se mye til på øverste nivå i løpet av kort tid, sier Svarstad til NRK