– Det var et helt sprøtt renn, sier Johaug i FIS-intervjuet etter finalen.

– Jeg vet ikke helt om det kan kalles et sprintrenn, men for meg så betyr det enormt mye. Det har vært en lang vei. Jeg vet at det ikke er en sprintløype, men det kalles et sprintrenn, så jeg er veldig, veldig fornøyd med egen prestasjon i dag og at jeg klarte å beholde roen selv om jeg var sist ut, sier hun til NRK.

Dette var Johaugs andre sprintfinale i et verdenscuprenn. Hun hadde aldri blitt bedre enn nummer fem i et sprintrenn før tirsdagens finale.

Men Johaug, som vanligvis sliter med å komme seg til finalene, var for en gangs skyld favoritt i en langrennssprint tirsdag. Den tøffe oppoverbakken i alpinløypa passet verdenscuplederen midt i blinken.

Det var de svenske løperne som åpnet best i sprintfinalen, mens Johaug ble liggende helt sist - helt til de kom til stigningen.

Men Johaug klatret gradvis forbi konkurrentene oppover den bratte alpinbakken og sikret sin aller første sprintseier foran Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Svenske Linn Swahn mener dette var den verste sprinten hun noen gang hadde gått.

– De kaller det sprint, men det var den jævligste sprinten jeg noen gang har deltatt i - og noen gang kommer til å delta i.

– Jeg dør heller enn å gjøre det igjen.

På herresiden la Johannes Høsflot Klæbo fingerproblemene bak seg og vant tirsdagens sprintrenn i Åre på overbevisende vis. Pål Golberg økte ledelsen i Ski Tour-sammendraget.

Johaug vinner sin første sprint noensinne Du trenger javascript for å se video.

Omdiskutert alpinbakke

Alpinbakken i Åre var den store snakkisen i Ski Tour før tirsdagens sprint. Den knalltøffe sprintløypa var til fordel for lette og fysisk sterke løpere som Johaug, noe professor og spesialist på spiseforstyrrelser, Jorunn Sundgot-Borgen, var opprørt over.

Johaug tok da også karrierens første prologseier uten store problemer i alpinbakke-sprinten.

– Det blir en syrefest opp bakkene der, spådde hun etterpå.

Deretter gikk Johaug inn til en 2.-plass i sitt heat, like bak Heidi Weng, i kvartfinalen. I semifinalen klatret hun forbi konkurrentene i motbakken etter å ha lagt på sisteplass ut fra start. Også her kom Weng på plassen bak.

– Jeg er veldig stiv, så jeg tror det er greit at det er fri i morgen. At det skal være langløp … jeg vurderte en periode der å «safe» for å slippe å gå et heat til, men det blir jo for dumt. Men tanken slo meg. Det er heftige greier. Det er motbakkeløp, så det var tungt, sier Heidi Weng.

Leder klart

Norges sprintspesialist Maiken Caspersen Falla var sjanseløs i motbakken og endte til slutt på 5.-plass.

– Jeg føler at jeg er god nok for en finale, så det er litt surt, mente hun.

Therese Johaug leder Ski Tour klart etter onsdagens sprint i Åre.

– Det skal skje et lite under for at det skal være mulig å slå henne nå, sier landslagstrener Ole Morten Iversen.