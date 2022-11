– Her må Skiforbundet gjøre om noen regler, i alle fall hvis vi skal få opp flere jenter til å gå på ski, sier Johaug.

Hun er klar på at juniorløpere burde få gå på Beitostølen. Hun ser ikke gode grunner til at de ikke skal få lov til det. Men der er Skiforbundets regler klare for sesongåpningen. Dette er ikke et renn der juniorer får delta.

I Skiforbundets informasjon står det:

«Rennene på Beitostølen arrangeres med «FIS-senior status», noe som innebærer at åpningshelga på Beitostølen kun er for senior-løpere».

– Jeg syns det er et dårlig signal til de yngre som skal satse. Jeg vet jo selv hvor mye det betydde å få gå Beitostølen. Det å reise opp hit, kjenne på stemningen, du ser alle forbildene dine i løypa. Du får lov til å gå på TV, sier Johaug.

34-åringen er nå NRKs langrennsekspert etter at hun la opp i fjor.

Slo gjennom som junior

Selv fikk hun et gjennombrudd med 4. plass i 2006. Da var hun 18 år. Senere den vinteren tok hun bronse i VM i Sapporo på tremilen. Johaug endte med å bli en av tidenes beste skiløpere på kvinnesiden.

Hun ser flere sterke jenter på juniorlaget som kunne matchet seniorløperne, slik hun selv fikk muligheten til i november 2006.

Therese Johaug ble nummer fire under sesongåpningen på Beitostølen i 2006. Da var hun 18 år. Senere på vinteren tok hun VM-bronse på tremilen. Foto: Erlend Aas / NTB

Ifølge Det internasjonale Skiforbundet (FIS) sitt reglement må man ha fylt 16 år for å gå FIS-renn.

Espen Bjervig forteller at Skiforbundet selv har tatt valget om at rennet utelukkende skal være for seniorer. Han sier grunnen er at trenerapparatet vil at løperne ikke skal forhaste seg inn mot sesongen.

Langrennssjef Espen Bjervig. Foto: Rodrigo Freitas / NT

– Det er lite snø rundt om i Norge, vi ser ingen grunn til at en juniorløper skal begynne å toppe form for å slå seg inn her, men heller fokusere på egen sesong, sier Bjervig.

Han understreker også at de ifølge Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) sitt reglement ikke kan velge ut noen juniorer, men at de da må åpne for alle. Deretter kan man sile utøvere både juniorer og seniorer basert på en rangering.

– Da må vi sette en grense på FIS-poeng som er eneste grensen vi kan kjøre. Da blir det komplekst. Da kan vi ikke plukke ut enkeltjuniorer. Man kunne det før, men de har strammet inn reglene, så da har vi valgt ingen juniorer i det hele tatt, sier Bjervig.

Flere stjerner

Johaug er klar på at de juniorene som likevel hadde vært gode nok, burde fått gå. Hun viser til historien der også andre juniorer enn henne selv har preget langrennstoppen.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok VM-gull i 2007 etter å ha gått på Beitostølen.

Petter Northug fikk gå på Beitostølen i november 2005. Senere på vinteren skapte OL-vrakingen av Northug bråk etter NM-gull.

Maiken Caspersen Falla tok 4. plass i november 2008. Senere på vinteren tok hun NM-sølv og deltok i VM.

Ingvild Flugstad Østberg tok pallplass i november 2008. Senere på vinteren tok hun NM-gull og deltok i VM.

Man går glipp av slike gjennombrudd i åpningsrennet når juniorene ikke får gå. Både i 2019 og 2020 tok Helene Marie Fossesholm steget opp på pallen på Beitostølen. Foto: terje pedersen

– Helene fikk også lov til å gå for to år siden, sier Johaug og viser til at Helene Marie Fossesholm da fortsatt var junior selv om hun var landslagsløper.

Senere på sesongen gikk Fossesholm Norge inn til VM-gull i stafett i Oberstdorf.

Therese Johaug mener Skiforbundet bremser utviklingen når de ikke lar de beste juniorløperne få gå på Beitostølen.

– Jeg føler det. Fordi det ikke er mange muligheter juniorene har til å gå mot de beste seniorene. Det er en veldig fin arena å vise seg frem på, sier Johaug.

– Spesielt viktig i år

Fredrik Aukland var juniorlandslagstrener da Johaug slo gjennom. Nå er han på plass som langrennsekspert for NRK.

– Skiforbundet har helt sikkert lagt en strategi om at man ikke skal stresse prestasjoner for tidlig i junioralder og heller skal fokusere på juniorrenn. Men det er viktig at dette kun gjelder noen få utøvere, sier Aukland.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland er ikke fornøyd med at juniorer ikke får gå det nasjonale åpningsrennet. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Årets sesongstart er preget av at Johaug har lagt opp. Bak henne ble fjorårsesongen en nedtur for laget.

– Det er spesielt viktig å trekke opp dette temaet i år fordi det har vært et generasjonsskifte i kvinnelangrenn. Og da er det viktig at vi må tørre å satse på de yngre generasjonene, som kan bruke matching mot seniorer som et springbrett til en seniorkarriere. Jeg mener som Therese at det er bremsende for utvikling av morgendagens beste løpere, sier Aukland.

Han mener løpere på juniorlandslaget og topp ti i Norgescupen representerer et nivå som ville kunnet matche topp ti på Beitostølen.

– Da har de noe her å gjøre det er kanskje akkurat det som skal til i deres langsiktige utvikling, sier Aukland.

Kontrer Johaug

Langrennssjef Bjervig ser at det er faglig uenighet rundt bestemmelsen. Han sier at han har tillit til de i det sportslige apparatet som de har ansatt og at han velger å høre på deres vurderinger.

– Noen få har tatt medaljer i VM som junior, men jeg tror ikke Therese hadde blitt en dårligere løper om hun ikke hadde fått gått på Beitostølen, for å si det på den måten.