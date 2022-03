Therese Johaug og Norge knust av Jessie Diggins i siste verdenscuprenn

Johaug og Norge 1 endte på en tredjeplass, 4,3 sekunder bak USA. Finland og Krista Pärmäkoski tok andreplassen på den blandede stafetten.

– Det var som fryktet – det ble høy fart, en stor klynge og en stor kamp om plassene, sier Johaug til TV3.

– Jeg måtte bare prøve å riste dem av meg, og jeg fikk en luke, men Jessie var litt sterkere. Jeg gjorde mitt beste, men det var ikke godt nok i dag, sier hun videre.

LEGGER OPP: Therese Johaug bestemte seg tidligere i måneden for å legge opp, og har nå gått sitt siste verdenscuprenn. Foto: Ulf Palm/TT / NTB

Til tross for at det ikke ble seier i siste renn, var det en 33-åring som smilte i målområdet.

– Blir du irritert når du avslutter med en tredjeplass?

– Nei, gud av meg. Jeg kan ikke bli irritert på det. Vi er et lag og jeg følte jeg gjorde mitt beste i dag. Det holdt til en tredjeplass. Uansett tar jeg med meg en fantastisk sesong og karriere. Jeg er veldig fornøyd, sier langrennsløperen fra Dalsbygda.

Vanskelig oppgave

For Norges førstelag var det en Didrik Tønseth i kjempeform som suste Norge 1 opp i tet på laget tredje etappe. Da var det duket for Therese Johaugs siste verdenscuprenn.

– Dette er en av de vanskeligste oppgavene Therese har hatt hele sesongen, sa NRK-kommentator Jann Post.

Johaug kjørte rett i tet, men Jessie Diggins hang fint med og fikk en luke på Johaug.

– Jeg frykter Diggins, sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Og Aukland hadde rett. Diggins ble altfor sterk for Johaug.

– Panserføre

Heidi Weng var først ut for Norges førstelag og hadde få problemer. 30-åringen gikk offensivt til verks fra start og rykket i den lille Mördarbakken. Etter veksling med Hans Christer Holund var Norge 0,2 sekunder bak ledende Tyskland.

– Det var artig, men det var litt panserføre, så jeg ville helst være nummer to. Da jeg kjørte først i bakkene, kom alle forbi meg, sier Weng.

FØRST UT: Heidi Weng hadde få problemer for Norge 1 på sin etappe. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

– Det ble ikke noe luke til de andre?

– Nei, jeg kjente tidlig at her kommer alle til å være med. Det var vanskelig. Jeg ville ikke være først, men det endte med at jeg ble først hver gang, svarer hun.

Brakk staven

Ragnhild Haga gikk først for Norges andrelag. Hun vekslet med Sjur Røthe 7,1 sekunder bak teten. Men etter vossingens kjempeetappe var det Norge 2 som var først. Røthe vekslet 4,7 sekunder før Norges førstelag med Hans Christer Holund som var på en 11.-plass da.

– Jeg var velsignet med gode ski. Det var helt enormt. Jeg sitter igjen med en bra følelse, det er kjekt å gå stafett, sier Røthe til NRK.

Men Marte Skaanes falt på Norge 2 sin siste etappe og brakk staven. Dermed havnet de langt bak i leksa. Det endte med en 8.-plass, 36,7 sekunder bak USA.