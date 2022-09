For under Holmenkollen Skishow går både kvinner og menn 15 kilometer intervallstart. Det er bare en forsmak på hva vinteren har å by på etter avgjørelsen som ble tatt under kongressen til Det internasjonale Skiforbundet (FIS) i våres.

Tidligere leder av langrennskomitéen i FIS, Vegard Ulvang, var blant de som var en forkjemper for at kvinner og menn skulle gå like distanser. Nå blir det innført kommende sesong. Tidligere gikk for eksempel kvinnene 10 kilometer og 30 kilometer da herrene gikk 15 kilometer og 50 kilometer. Det er det slutt på.

Johaug: Passer ikke inn

Vinterens OL-dronning er sterkt kritisk til beslutningen, som fører til enkelte lengre distanser for kvinnene.

– Jeg må̊ personlig si at jeg er veldig skeptisk til det nye opplegget som FIS har lagt opp til. Det at jenter og gutter skal gå like langt. Jeg føler at jeg i alle år har hørt at jeg har ødelagt sporten med at tidsdifferansen har vært stor og at jeg har vunnet med for mye. At langrenn ikke er populært imellom-Europa fordi mange er langt bak og ikke klarer å bygge nye jentemiljøer, sier Johaug til NRK.

SKEPTISK: Therese Johaug deltok på seminaret «Ski Leaders of Tomorrow» der hun tilbrakte en time på scenen sammen med moderator. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Da hadde hun deltatt på et seminar om fremtiden for skisporten i regi av Norges Skiforbund og Equinor. Der fikk hun blant annet spørsmål om sviktende rekruttering i Polen og grep som kan gjøre for å dempe frafallet.

Johaug mener like distanser er et steg i feil retning.

– Jeg tror i hvert fall ikke det passer sporten inn i fremtiden, i hvert fall ikke når du faktisk ser at langrenn har en negativ trend på seertall.

For lite action

Hun tok også opp temaet under seminaret foran en rekke internasjonale trenere og ledere fra 23 nasjoner. Skidronningen tenker at det kan skremme unge utøvere å bli slått med enda større margin på enda lengre distanser.

– Nå så setter FIS opp distansen og jenter skal gå femmil. Tidsdifferansen blir jo da enda større. Hvordan skal du da klare å frå en sport populær? Når TV-seerne sitter der og «herregud, ja, men hun kommer til å vinne så mye og det er et stort gap mellom andre- og tredjeplassen, eller fjerde og femte».

OVERLEGEN: Therese Johaug vant OL-tremila med et forsprang på mer enn halvannet minutt i vinter. Nå øker FIS distansen. Foto: Heiko Junge / NTB

– Da får du ikke de actionfylte scenene. Selv om når jeg har gått noe, så har jeg sikkert vært dritglad personlig fordi lengre distanser passer meg, sier Johaug.

Guri Knotten – som overtok som Norges representant i langrennskomiteen til FIS etter Ulvang – sa til NRK at hun mente det var på tide i slutten av mai.

– Samtidig har jeg stor forståelse for at dagens utøvere kan ha litt betenkeligheter med å endre på et program, sier Knotten.

En undersøkelse viste at et soleklart flertall av utøverne ikke ønsket forslaget om like distanser velkommen, men Knotten hevdet at hun hadde fått et annet inntrykk av å snakke med utøverne.

– Jeg vet ikke om det er riktig å si at de aktive kjemper imot forslaget. De fleste jeg snakker med synes like distanser er helt på sin plass. Og det er mange som ønsker femmila velkommen, og har uttalt det. Det er et godt og viktig vedtak.

Sviktende deltakelse

Under rulleskirennet i Holmenkollen Skishow er det kun påmeldt 19 løpere i seniorklassen for kvinner mot 51 i herreklassen. Kun tre kvinner fra landslaget er på startstreken. Frafall fra landslagskvinnene under sommerkonkurransene har også fått kritikk fra flere hold i sommer.

Landslagskvinnene på rullekski Ekspandér faktaboks Blink-festivalen: Påmeldt (5): Ragnhild Haga, Heidi Weng, Marte Skaanes, Tiril Udnes Weng og Lotta Udnes Weng (syk). Ikke påmeldt (6): Anne Kjersti Kalvå, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Julie Myhre, Mathilde Myhrvold og Helene Marie Fossesholm Toppidrettsveka: Påmeldt (5): Anne Kjersti Kalvå, Ane Appelkvist Stenseth, Marte Skaanes, Julie Myhre, Lotta Udnes Weng Ikke påmeldt (6): Anna Svendsen, Ragnhild Haga, Heidi Weng, Tiril Udnes Weng, Mathilde Myhrvold og Helene Marie Fossesholm Holmenkollen Skishow: Påmeldt (3): Heidi Weng, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng Ikke påmeldt (8): Anna Svendsen, Anne Kjersti Kalvå, Ane Appelkvist Stenseth, Julie Myhre, Mathilde Myhrvold, Ragnhild Haga, Marte Skaanes og Helene Marie Fossesholm

TV 2-ekspertene Petter Northug og Petter Skinstad gikk hardt ut i VG mot deltakelsen under Blinkfestivalen tidligere i sommer.

– Først og fremst er det veldig synd at ikke flere stiller. Det må̊ jeg bare si. Halve laget bor i Trondheim, så jeg skjønner at det å reise ned for å gå ett rulleskirenn koster ganske mye når man allerede er i en tøff treningsperiode og det er nye samlinger som venter, sier Johaug og legger til:

– Men samtidig er det å gi tilbake og stille opp å gi tilbake i de konkurransene som faktisk er, og skape litt sånn actionfylte TV-scener.

– Hvorfor er det så viktig at man stiller opp på denne typen arrangementer.

– Det er jo veldig viktig for å holde oppe interessen for langrenn, og kanskje spesielt nå i dag som Norge gjør det så bra i så mange andre idretter. Det er faktisk viktig at utøvere stiller opp og bidrar til at idretten er populær på sommerstid, sier Johaug, som var fast innslag på Blinkfestivalen og i Holmenkollen i årene som var aktiv.

PS! Holmenkollen Skishow ser du på NRK 2 fra 17.00 og NRK 1 fra 17.30, lørdag 17. september.