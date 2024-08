– Å ikke skulle gi VM en sjanse i den formen jeg er i nå, hadde vært for dumt, sier Johaug til NRK på onsdagens pressekonferanse.

36-åringen legger ikke skjul på at hun gleder seg til å konkurrere mot svenskene, og tror de vil ønske henne velkommen:

– Jeg har jo sett at mange ønsker at jeg skal gjøre et comeback. I hvert fall over på «andre sida», de svenske jentene. Jeg håper jo at dette kan tirre dem litt, sier hun og ler.

BLID SOM EI SOL: Therese Johaug smilte fra øre til øre på onsdagens pressekonferanse. Hun gleder seg til å kjempe mot Andersson og resten av svenskene den kommende sesongen. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

Nyheten om Johaugs comeback har nådd nabolandet. Ebba Andersson ble ringt opp av Sveriges Radio midt i en treningsøkt for å kommentere rivalens comeback:

– Det blir kjempekult, men nå må jeg fortsette å trene om jeg skal klare å matche henne, sier Andersson.

GLAD MEN BEKYMRET: Ebba Andersson er glad for å ha Johaug tilbake i manesjen, men vil gjøre alt for å slå henne. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tidligere onsdag bekreftet Johaug comebacket i sosiale medier, der har blant annet det svenske langrennslandslaget kommentert, med inspirasjon fra artisten Charli XCXs hyllest av den amerikanske presidentkandidaten Kamala Harris:

«Therese IS brat. Velkommen tilbake.»

Brat er «den jenta som er litt rotete og liker å feste og som kanskje sier noen dumme ting av og til, som liker å føle seg selv, men som også kanskje har et sammenbrudd», har artisten forklart. Brat er også navnet på Charli XCX sitt siste album.

Også de norske landslagskvinnene er klare for å legge inn noen ekstra økter for å holde tritt med Johaug.

– De spøker litt med at det blir knallharde langturer nå. De vet jo hva slags nivå dama har hatt tidligere, og de har stor tro på et høyt nivå til vinteren også, sier landslagstrener Ole Sjur Svarstad til NRK.

BEKREFTET: Johaug skriver på Instagram at hun vil satse mot VM i Trondheim i 2025. Foto: Therese Johaug / Instagram

– Jeg drømmer om et gull

Onsdag holdt Norges Skiforbund (NSF) pressekonferanse med Therese Johaug i Holmenkollen.

– Jeg må jo si at da jeg la skia på hylla i 2022, så var det veldig vondt inni meg. Jeg la ikke opp fordi jeg var lei av å konkurrere, fordi jeg var lei av å trene. Jeg elska det jeg holdt på med, men ønsket og drømmen om å bli mor var såpass stor at det var verdt å legge opp.

KLAR: Johaug er på plass i Holmenkollen for å snakke om comebacket. Foto: NTB

Slik åpner Johaug pressekonferansen. Langrennsveteranen fortsetter:

– Jeg har brukt de to åra nå veldig godt til å kjenne på om jeg fortsatt har lyst til å gå på ski eller ikke. Og så er det jo et VM i Trondheim, som jeg har sagt til meg selv, det er jo lov å gjøre et comeback!

Og der har hun planen klar:

– Jeg drømmer om et gull.

Johaug bekrefter at hun satser mot femmila i Trondheim.

– Det er jo den som frister aller mest for min del. Det har aldri vært arrangert femmil i et mesterskap før.

Men skistjerna sier at Tour de Ski er uaktuelt og at hun ikke satser på verdenscupen totalt sett.

– Jeg prøver å bli med på det som lar seg gjøre, sier Johaug om veien frem mot VM.

PRESSEKONFERANSE: I tillegg til Johaug er også Cathrine Instebø fra NSF og landslagstrener Sjur Ole Svarstad på plass i Holmenkollen. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

– Heldigvis starter barnehagen på mandag

Johaug har først og fremst ønsket å finne ut av to ting: Det ene er hvordan hun ligger an fysisk. Det andre er hvordan hun vil takle å være borte fra datteren Kristin, som hun fikk sammen med mannen Nils Jakob Hoff 17. mai i fjor.

– Hvordan skal du få kabalen til å gå opp hjemme?

– Heldigvis starter barnehagen på mandag. Nå skjer det lys i tunnelen her. Det betyr mye at nå begynner Kristin i barnehagen. Man kan få mer tid, hvile og restitusjon når hun er der. Og så har jeg en mann som står 100 % bak den avgjørelsen her, og som støtter meg. og har fantastisk familie og venner som støtter opp.

Johaug la opp etter OL i 2022 etter å ha tatt individuelt OL-gull i Beijing. De to siste sesongene har hun jobbet som NRK-ekspert, men har vært åpen om at det har fristet henne å delta i VM i Trondheim.

GOD LAGVENNINNE: Tiril Udnes Weng (i midten) håper Johaug kommer tilbake på laget. Her sammen med Heidi Weng (til venstre) og Helene Marie Fossesholm (til høyre). Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NRKs langrennseksperter gleder seg over returen.

– Da fikk plutselig VM en ny favoritt, sier NRK-ekspert Bjørn og legger til:

– Det er en vitamininnsprøytning for Norge og for VM.

Kollega Fredrik Aukland stemmer i:

– Therese har vært i trening i vår og sommer og vet hva som skal til. Nå er også hennes tidligere trener Pål Gunnar Mikkelsplass og treningsvenninne Marit Bjørgen inne i Skiforbundets støtteapparatet. Alt er rigget for comeback, mener Aukland.

Landslagsløper Tiril Udnes Weng er også fornøyd med Johaugs comeback.

– Med Therese på laget har vi ikke bare en sterk skiløper, men også en god lagvenninne med mye erfaring når det gjelder VM på hjemmebane, sier landslagsløper Tiril Udnes Weng til NRK.

– Det blir nesten natt og dag på landslaget, mener Bjørn.

Imponerte i NM

På tampen av denne vinteren var Johaug tilbake i langrennssporet, da hun stilte til start på NM del 2 på Lillehammer. Der utklasset hun konkurrentene og vant tremila med hele to minutter og 49 sekunder.

Siden den gang har landslaget vært i jevnlig dialog med Johaug. Og da landslaget for kommende sesong ble presentert tidligere i april bekreftet langrennsledelsen at Johaug hadde en friplass.

De bekreftet også at de ikke hadde satt noen frist for når hun måtte bestemme seg.

VANT: Therese Johaug vant overlegent kvinneklassen i Grue Halvmaraton i mai. Foto: Morten Stenberg

Både på NM del 2 og under Grue Halvmaraton fikk hun flere gode svar på den fysiske formen.

– Jeg tror hun sportslig har vært klar lenge på at hun har hatt lyst til å satse, så skulle også familiekabalen på plass. Den gikk inn. Og så tror jeg at det også er et puslespill med det kommersielle før alle brikker er i orden, sier Bjørn.

Johaug har blant annet sitt eget klesmerke Active Brands.

– Hun er ganske tungt inne i noen bransjer, som også skal avklares opp mot Skiforbundet, Det har trolig tatt tid, sier Bjørn.