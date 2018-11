– Jeg sitter her og kan ikke tro det. Jeg er så glad!

Therese Johaug sitter foran en stappfull pressekonferansesal i tidtakerhuset på skistadion i Ruka. Mange av dem som står og hører på henne var også blant de rundt 40 journalistene som sto og ventet da hun landet på flyplassen i Kuusamo fredag ettermiddag.

Det ene skirennet hun har gått mellom de to pressekonferansene, utgjør en større forskjell enn det kanskje er mulig å forstå for alle andre enn Therese Johaug.

Finsk hets var et av temaene Johaug måtte svare på ved ankomst. En svensk avis hadde intervjuet en finsk ekspert som varslet at Johaug måtte være forberedt på en kald velkomst. Ifølge den svenske avisen gikk det rykter om hobbyverksteder med snekring av hetsende plakater.

Det var hun forberedt på, sa Johaug da hun ble konfrontert med det.

Det må man kanskje være når man har vært utestengt i to sesonger etter å ha testet positivt på et anabolt steroid, selv om dopingdommen legger til grunn at Johaug aldri prøvde å jukse seg til en fordel.

HEFTIG VELKOMST: Den lille flyplassen i Kuusamo var full av journalister da Therese Johaug inntok informasjonsskranken fredag ettermiddag. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Så etter hets

NRK var på plass da hun kom joggende fra hytta der løperne bor til den norske smøretraileren i morgentimene søndag.

– Jeg er spent, sa hun da.

Så løp hun videre bort til skitesteområdet, fikk på seg skiene i en fei og forsvant ut i løypa. NRK fulgte etter. Vi ville se hva slags mottakelse hun fikk av publikum som allerede var på vei innover mellom granleggene for å følge Johaugs duell mot finnenes yndling Krista Pärmäkoski.

Etterpå avslører Johaug at hun så og hørte etter akkurat det samme der hun varmet opp og gjorde seg klar til sitt comeback på den internasjonale scenen.

– Det blir nesten litt sånn, «er det noen her som ikke vil at jeg skal gå?», men jeg prøvde på en måte å fokusere på meg sjøl og den jobben jeg skulle gjøre. Så hadde jeg vel hørt det om jeg hadde fått litt buing, sier hun.

TIDLIG JUL: Tre år etter forrige gang, ble det et gledelig gjensyn mellom Therese Johaug og nissemor i Ruka. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Hjertevarmende

Johaug fikk ingen buing. Overhodet ingen buing. Tvert imot.

– På oppvarminga sto folk og heia «Johaug» og «kom igjen». Jeg kjente at det gledet meg veldig og at det varmet hjertet mitt, når du har vært innstilt på at det kanskje kunne være litt buing og plakater. Men jeg har ikke opplevd én negativ ting her, fastslår hun.

Klokka tre minutter på tolv, lokal tid, skled Johaug fram mot startpinnen for et løp hun lenge hadde sett fram til med skrekkblandet fryd.

– Det er timene før du går ut som er verst, der du kjenner at hjertet slår litt ekstra og du er spent på hvordan formen er, om du får gode ski og sånne ting, om du klarer å ta deg ut, hvordan du ligger an i forhold til resten, sier hun etterpå.

Hun hadde dessuten gått rennet om og om igjen i sin egne drømmer natta i forveien. Det kunne muligens ha vært fine drømmer. Det var det ikke.

– I drømmen går alt til helvete, erkjenner hun.

Jubel hele veien

I virkeligheten skulle det snarere gå rett til himmels. Da Johaugs navn ble annonsert av speakeren, jublet hele stadion i Ruka. Det kunne like godt ha vært Krista Pärmäkoski som ble ropt opp.

Og i løypa gikk Therese Johaug akkurat slik hun gjorde før en leppekrem plasserte henne på sidelinja i to lange vintrer, som en virvelvind.

Da hun krysset målstreken etter 10 kilometer, tok hun ledelsen 54,9 sekunder foran lørdagens sprintvinner Julija Belorukova fra Russland.

Jobben var gjort, men fortsatt var det uvisst om noen kom til å gjøre en enda bedre jobb. Hjemmefavoritten Pärmäkoski, som tre ganger på rad hadde vunnet 10 km klassisk i verdenscupen, var for eksempel så vidt i gang med sitt løp.

– Jeg fikk jubel hele veien, det var artig, kunne Johaug melde da hun kom dit NRK sto.

Det vil si ved lederstolen, der Johaug bare kunne sette seg ned, lene seg tilbake og slappe av på reinskinnet.

Gledesbrølet og tårene

Skjønt, å slappe av ble ikke enkelt.

– Dette er nervepirrende, innrømte Johaug.

Om og om igjen ville hun ha siste nytt fra passeringspunktene ute i skogen.

En etter en kom konkurrentene og gratulerte med et strålende løp. Etter hvert kom de også og gratulerte med seieren, uten at det så ut til at Johaug tok det helt til seg.

Først da Charlotte Kalla sto og vinket på Johaug for å få henne med på den obligatoriske fotoseansen med de tre beste, så det ut til å gå opp for Johaug.

Da kom seiersbrølet, og ikke av den obligatoriske, litt påtatte typen som noen ganger kommer fra seiersvante idrettsutøvere. Det var så høyt og ekte som kun et gledesbrøl med røtter i bunnløs fortvilelse kan være.

Etter noen spretthopp til ære for fotografene kom også tårene.

Hun greide det. Hun kom tilbake og vant. Og som om ikke det var nok, både publikum og konkurrentene unte henne det.

VENTETIDA ER OVER: 10-kilometeren i Ruka var aldri så spennende som Therese Johaug opplevde den fra lederstolen. Til slutt kunne hun slippe jubelen løs. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Mye som betydde mye

– Alle utøvere jeg har møtt her sier at «vi har savnet deg disse to årene, og vi synes det er så godt å ha deg tilbake». Klart det betyr mye for meg å høre det av utøvere, at de skjønner hva slags situasjon jeg har vært i disse årene og har satt seg inn i hva som har skjedd, sier hun om konkurrentene.

– Jeg har fått en enorm mottakelse her i Finland. Det er godt for meg og betyr utrolig mye at folk ønsker meg tilbake igjen, sier hun om publikum.

Det verste er over. Johaugs liv begynner å ligne på livet hun hadde før steiksola i Seiser Alm svidde Johaugs lepper på sensommeren i 2016.

– Å høre at alle jublet for meg da jeg gikk ut, var så fint. At folk ønsker å ha bilde og autografer etterpå, det betyr mye for meg, erkjenner hun.

Løftet

Til og med spørsmålene fra media begynner å ligne. En finsk journalist vil vite om hun blir like suveren hele sesongen, hun slo tross alt Kalla med 22,5 sekunder.

– Jeg tror ikke forskjellen blir så stor i de neste løpene, det blir mer jevnt, det lover jeg deg, svarer Therese Johaug.

Hun går ikke i fella og garanterer at andre komme til å vinne.

Marit Bjørgen har tross alt lagt opp.