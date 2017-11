Thea Mørk spiller til vanlig for håndballklubben Larvik, og sier det har vært svært frustrerende å stå på sidelinjen etter at private bilder av Nora Mørk ble spredt.

I dag takket Nora Mørk for støtten hun har fått etter at nyheten sprakk mandag kveld.

– Aldri har jeg spilt en tøffere kamp. En personlig kamp av selvfølelse, sinne, skuffelse, panikk og frustrasjon, skriver hun på Instagram.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sportslig nedtur

Situasjonen har også påvirket henne sportslig. Tvillingsøster Thea har bitt seg merke i at Nora Mørk ikke har vært helt «på» den siste tiden.

– Hun har vært ute av seg. Det har gått utover det sportslige og det har preget henne veldig, sier hun til NRK.

TV 2 har vært i kontakt med landslagssjef Thorir Hergeirsson. Han sier det er en forferdelig sak, men at de skal gi henne den støtten hun trenger.

– Det er fryktelig å oppleve noe sånn. Det river folk i stykker. Hun er jo utsatt for en kriminell handling. Hun er krenket, og det er noe av det verste en kan oppleve på denne fronten, sier Hergeirsson til TV 2.

– Vondt å bære på

Det siste døgnet har det har florert med støtteerklæringer til Nora Mørk i sosiale medier, særlig fra landslagsvenninnene.

– Det har vært en skikkelig opptur. Både for Nora sin del å vite at hun har så mange i ryggen, og for å vite at hun ikke er alene i det. Også tror jeg for andre som har opplevd det samme at nå ser de at man kan vinne av å stå fram og si ifra og også anmelde, sier Thea Mørk til NRK.

– Hvordan har hun det nå?

– Hun er veldig lettet fordi det har vært veldig vondt å bære på. Også er hun lei seg; hun ville helst aldri stått i situasjonen, sier Thea Mørk til NRK.

Skal politianmelde flere

Søstrenes håp er at åpenheten belyser temaet, slik at andre unngår å havne i tilsvarende situasjon. Til TV 2 i går fortalte Nora Mørk at hun anmelder alle som har bildene, og de som har videresendt dem.

– Det er et veldig voksende samfunnsproblem og det er utrolig mange som blir utsatt for det. Det er viktig at man gjør noe med det. Det er ikke akseptabelt uansett hva du heter å bli utsatt for det her, sier Thea Mørk til NRK.