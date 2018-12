View this post on Instagram

Jeg har bestemt meg for å legge skoene på hylla. Håndballhjertet mitt gråter, men jeg har innsett at kroppen min ikke tåler toppidretten mer. Jeg følte virkelig at jeg stod med drømmen i henda på gulvet i Brest, da jeg endelig skulle få mitt første mesterskap, men den endte også i grus da kroppen nok engang ikke fungerte som den skulle. Det har vært en vanskelig prosess, men jeg føler at det er det rette for meg nå. Håndballen har vært livet mitt siden jeg var fem år, så det blir nok veldig rart å slutte. Samtidig som jeg også gleder meg litt til nye utfordringer i Oslo. Jeg er ekstremt takknemlig for alt jeg har fått oppleve, alle de fantastiske menneskene jeg har fått gleden av å blitt kjent med, alle fine lagvenninner, Ole og Toro, alle leger og fysioer som har lappet meg sammen gang på gang og klubbene Bækkelaget, Larvik og København. Virkelig, takk❤️ Helt til sist, en spesiell takk til mamma, pappa, Kaja og Nora. Og Nora det aller, aller beste med håndballen har vært å dele alt med deg❤️