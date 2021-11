The Athletic: Ralf Rangnick tar over Manchester United ut sesongen

Rangnick får jobben på midlertidig basis, noe som vil si at han har en kontrakt på et halvt år. Etter den perioden vil han ha en konsulentrolle, skriver The Athletic.

Rangnick har ledet RB Leipzig i to perioder, i tillegg til at han har ledet tyske klubber som Stuttgart, Schalke og Hannover.

Samuel Luckhurst, journalist i Manchester Evening News, skriver at Rangnick ble først kontaktet tidligere denne uken, men da avslo han første tilbud. Nå skal han altså ha fått et tilbud som er mer fristende.

Tyskeren er for tiden sportsdirektør i Lokomotiv Moskva, men ifølge The Athletic forventer ikke United at det blir noe problem å løse tyskeren fra kontrakten med Moskva-laget.

Inspirasjon for stjernetrenere

Han skal ha vært en inspirasjon til stjernetrenere som Jürgen Klopp, Thomas Tuchel og Julian Nagelsmann. Han deler mange av de samme prinsippene, blant annet høyt press, hurtig angrepsfotball og soneforsvar.

INSPIRERT: Ralf Rangnick skal ha vært en inspirasjon til stjernetrenere som Jürgen Klopp. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Klopp har blant annet uttalt at Rangnick er hans førstevalg som tysk landslagssjef. Det ble til slutt Hans Flick som fikk den jobben.

Viasports Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet tror dette kan bli bra.

– Han har studert i England og kan språket veldig godt. Han har alltid vært fascinert av England og alltid hatt lyst til å jobbe der, mener Bisgaard Sundet.

Det er ingen tvil om at tyskeren har stor status i sitt hjemland.

– Han er en av de største fotballegendene i tysk fotball, tross sin unge alder. Han har påvirket tysk fotball til å gå den retningen de har gått. Han har blant annet bygd opp Hoffenheim og vært arkitekten og sjefen bak Red Bull-prosjektet, forteller kommentatoren.

– Kan bli veldig bra

Bisgaard Sundet har stor tro på at Rangnick vil bli en suksess i United.

– Måten han vil spille på tror jeg kan bli implementert ganske raskt, for Manchester United har jo et veldig godt mannskap. Han har skapt større ting ut av mindre før, blant annet med Hoffenheim og RB Leipzig. Jeg tror det kan bli veldig bra, sier han.

Manchester United kommer imidlertid trolig til å gå for en annen permanent løsning. Der har Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers og Erik ten Hag blitt hyppig nevnt.

I tillegg til Rangnick, har også topptrenere som Ernesto Valverde, Rudi Garcia og Lucien Favre blitt nevnt som mulig midlertidig løsning.

Det var Michael Carrick som ledet United da de slo Villarreal 2-0 på bortebane, men det var ganske tydelig at han skulle lede laget kun en kort periode.

Det er uvisst når Ragnick eventuelt vil være på plass i Manchester, men ifølge Sky Sports ligger det ennå an til at Carrick leder laget også i søndagens Premier League-kamp mot Chelsea.