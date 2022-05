The Athletic: Haalands overgang til Manchester City bekreftes denne uken

Ifølge det anerkjente nettstedet The Athletic, blir Erling Braut Haalands overgang fra Borussia Dortmund til Manchester City offentliggjort i løpet av denne uken. Nettstedet viser til anonyme kilder i Tyskland som sier at avtalen er i boks, og at det er enighet om de personlige vilkårene for nordmannen.

Også Borussia Dortmunds sportsdirektør Sebastian Kehl sa i helgen at det ville bli klarhet i situasjonen rundt Haaland i løpet av denne uken.

Det har lenge blitt spekulert rundt Haalands klubbfremtid. City har lenge vært favoritt til å sikre seg superspissen, men også Real Madrid har vært blant de nevnte klubbene. Nordmannen skal ha en utkjøpsklausul på om lag 750 millioner i kontrakten med Dortmund.