The Athletic: Fjernet utkjøpsklausul gjør at City vil forlenge med Haaland

The Telegraph: Palace vil beholde Hodgson

Crystal Palace ønsker å beholde Roy Hodgson i klubben neste sesong, det skriver den britiske avisen The Telegraph.

Klubben skal ifølge avisen ønske å beholde 75-åringen i en annen rolle enn som trener. Dersom det kommer en yngre trener, skal Palace ønske å beholde Hodgson som en type mentor.

Etter at Hodgson tok over for Patrick Vieira, har han ledet laget til tre seiere på rad. Per idag har Hodgson kontrakt frem til sommeren.