Test deg selv: Klarer du ekspertens sjakknøtter?

Her er Ronaldo tilbake på Manchester United-trening

Cristiano Ronaldo (37) var tirsdag tilbake på treningsfeltet med Manchester United.

Den portugisiske superstjernen ble vraket til Chelsea-kampen etter at han først nektet å bli byttet inn mot Tottenham - og deretter forlatt Old Trafford før kampslutt. Siden rapporterte flere medier, deriblant The Athletic og lokalavisen Manchester Evening News at Manchester United-sjef Erik ten Hag ville ha en prat med Ronaldo for å prate om veien videre.

Og tirsdag var Ronaldo tilbake på trening med førstelaget. Manchester United publiserte flere bilder fra tirsdagens treningsøkt, der Ronaldo ble avbildet på flere.

37-åringen er med andre ord trolig aktuell for den kommende europaliga-kampen mot FC Sheriff førstkommende torsdag.

Det har denne sesongen blitt mindre spilletid og færre scoringer på Cristiano Ronaldo denne sesongen. Han står med to scoringer på tolv kamper.

Han har bare startet to ligakamper, men har startet fire av fire kamper i europaligaen.